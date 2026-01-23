Entrega de Ryan Wedding exhibe cooperación México-EU contra el narco, afirma Ronald Johnson

La entrega de Wedding representa un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los llamados narcoterroristas. (Foto: X)

La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y Estados Unidos, que actuaron en estrecha coordinación y cooperación, informó el embajador Ronald Johnson.

De acuerdo con un comunicado, el caso refleja el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de combatir de manera contundente el tráfico de fentanilo y perseguir a los responsables de introducir drogas y violencia en las comunidades.

Ronald Johnson subrayó que este hecho también es testimonio de la colaboración entre el presidente Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para garantizar que los delincuentes rindan cuentas sin importar el lugar donde operen.

El embajador estadounidense destacó que México y Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo global, manteniendo un diálogo cercano y constructivo basado en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.

En la operación participaron múltiples instancias de ambos países, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como agencias estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia y el FBI.

La detención fue presentada como un ejemplo de los resultados que pueden alcanzarse cuando ambos países trabajan juntos como socios soberanos.