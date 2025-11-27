Con cuello tipo bebé: Así es el vestido Emilia Wickstead de Altagracia Gómez

Altagracia Gómez utilizó un vestido de la marca Emilia Wickstead para un evento en octubre.

La empresaria Altagracia Gómez Sierra no solo destaca por su trayectoria, también por su estilo en el que predomina el uso de tiaras y vestidos, como uno de la marca Emilia Wickstead.

En octubre pasado, Gómez Sierra acudió a la inauguración de la Convención Nacional Index 2025, que se llevó a cabo en el hotel Presidente de Polanco, CDMX.

La titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), destacó que el sector manufacturero y exportador del país debe defender la soberanía nacional y los intereses productivos de México en el marco de la próxima revisión del T-MEC, además de que pidió elevar las inversiones para 2026.

Para este evento, Altagracia usó un vestido amarillo de la marca Emilia Wickstead, mismo que lució con accesorios en dorado, cabello suelto y un maquillaje discreto.

Altagracia Gómez Sierra tiene un vestido de la diseñadora Emilia Wickstead. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cómo es el vestido de Altagracia Gómez?

Con unas zapatillas a juego, Altagracia Gómez vistió en aquel evento un vestido formal amarillo ligeramente arriba de los tobillos, a la altura del empeine.

En la parte superior el corte es regular, mientras la falda presenta soltura, muy similar a la forma en ‘A’ de algunas prendas de vestir, y lleva un escote no tan pronunciado en forma de diamante.

Uno de los elementos más llamativos de esta prenda es el cuello tipo bebé en forma de ‘V’ blanco, que pasa sobre los hombros de la empresaria, y lleva una línea delgada marrón. Este detalle se imita en los bordes de la manga, ligeramente abombada y a la altura del codo y con dos líneas.

Altagracia Gómez Sierra durante la inauguración de la Convención Nacional Index 2025. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿De qué marca es el vestido?

Esta prenda de vestir que utilizó la titular del CADERR es de la marca Emilia Wickstead, fundada por la diseñadora de moda con el mismo nombre, de origen neozelandés.

Pertenece a la colección Otoño-Invierno de 2018/2019 que presentó la marca en la Semana de la Moda en Londres; en aquella ocasión, lo combinaron con unas zapatillas rosas de la misma marca.

Se le conoce dentro de la colección como Yellow Midi Dress, y solo se lanzó en amarillo. De hecho, todas las piezas lanzadas en aquella ocasión son de diseño único, a excepción de los zapatos (aunque estos no los usó la empresaria mexicana).

¿Quién es Emilia Wickstead? Historia de la marca de ropa

Emilia Wickstead se dedica a la confección de ropa para dama, aunque también tiene prendas para niñas e incluso diseños especiales de vestidos de novia.

Estudió Diseño y Marketing en Central Saint Martins, graduándose con honores en 2007. Trabajó con American Vogue antes de crear su propia línea de ropa.

Fundó su marca homónima en 2008 con un concepto de ropa de lujo para mujeres, y su primera tienda física la fundo un año después en la ciudad de Belgravia, un barrio del centro de Londres.

“Los diseños de Emilia Wickstead combinan a la perfección la tradición y el romanticismo de épocas pasadas con siluetas refinadas y giros contemporáneos para crear prendas atemporales y elegantes con un claro punto de distinción”, explica en su página oficial.

Originalmente, su trabajo era la realización de ropa a la medida, aunque después optó por la producción en serie de tallas estándar, aunque también existe la opción de trabajos a la medida, sobre todo en vestidos de novia.