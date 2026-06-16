Fiscal de Michoacán, que indaga el caso Carlos Manzo, pide licencia: ¿Busca candidatura de la 4T?

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, solicitó este martes licencia temporal por 30 días naturales para separarse de su cargo a partir del próximo 22 de junio, petición que será discutida y previsiblemente aprobada este miércoles por la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, en medio del proceso interno de Morena para definir quién encabezará los trabajos de la Cuarta Transformación rumbo a la elección de gobernador en 2027.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán, Torres Piña presentó formalmente la solicitud este 15 de junio y pidió autorización para ausentarse temporalmente de sus funciones como titular de la Fiscalía General del Estado.

El documento recuerda que Torres Piña fue electo fiscal general a través del Decreto 232, emitido el 27 de julio de 2025, para un periodo de nueve años contados a partir de su toma de protesta, por lo que su eventual separación ocurre a menos de un año de haber asumido el cargo.

En el oficio enviado al Congreso, el fiscal argumenta que la decisión se adopta con “absoluto respeto al orden constitucional” y bajo un criterio de “responsabilidad institucional”, privilegiando la fortaleza de las instituciones, la certeza jurídica y la continuidad de las funciones sustantivas que tiene encomendadas la Fiscalía General de Michoacán.

Además, asegura que durante el periodo solicitado la institución continuará desarrollando con normalidad sus atribuciones constitucionales y legales, garantizando la atención a víctimas, la investigación de los delitos, la persecución penal y la coordinación interinstitucional necesaria para preservar el acceso a la justicia.

La Comisión de Justicia concluyó que la solicitud es procedente, al cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución local y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Entre ellos, que la licencia sea solicitada directamente por el funcionario, aprobada por el Congreso y que no exceda los 90 días naturales.

Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado de Michoacán, durante una conferencia de prensa sobre los avances del operativo de seguridad en el estado tras el asesinato de Carlos Manzo. (Cuartoscuro: Andrea Murcia Monsivais)

El dictamen también establece que no habrá vacío institucional durante la ausencia del fiscal, ya que la legislación prevé que sus funciones sean asumidas por la persona titular de la Vicefiscalía designada como coordinadora, quien ejercerá la suplencia mientras dure la licencia.

El proyecto de decreto que será sometido a votación señala que la licencia surtirá efectos a partir del 22 de junio y concluirá automáticamente al término de los 30 días autorizados.

Para reincorporarse, Torres Piña únicamente deberá informar por escrito al Congreso del Estado. Si decide regresar antes del vencimiento del plazo, también deberá notificarlo formalmente.

Fiscal pide licencia en medio de investigación por asesinato de Carlos Manzo

La solicitud ocurre en un contexto político relevante para Morena en Michoacán y cuando la fiscalía sigue investigando el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y quien fuera líder del Movimiento del Sombrero, un sector opositor en el estado.

Torres Piña es considerado uno de los perfiles con posicionamiento dentro del movimiento para convertirse en coordinador estatal de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación (4T), figura que en los hechos representa la antesala de la candidatura al gobierno del estado en 2027.

En la misma ruta interna se encuentran el senador Raúl Morón Orozco y la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, así como Fabiola Alanís Sámano. Ambos han sido mencionados entre los principales aspirantes a encabezar el proyecto morenista para la sucesión gubernamental.

El calendario interno de Morena establece que el próximo 22 de junio iniciará el registro de aspirantes. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones realizará un filtro para seleccionar a tres hombres y tres mujeres que participarán en la encuesta definitiva, cuyo resultado se prevé para finales de julio o principios de agosto.