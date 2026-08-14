Con botas de hasta 157 mil pesos: Así es Gianvito Rossi, zapatería de lujo donde captaron a Layda Sansores

Layda Sansores fue vista en una tienda de Gianvito Rossi, en España, donde la firma de lujo tiene una de sus sucursales. (Foto: Unsplash/Cuartoscuro)

Elegantes tacones de aguja, sandalias con aplicaciones de pedrería y clásicos botines de piel son algunos de los modelos que se pueden encontrar en Gianvito Rossi, la zapatería donde fue vista Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

Los stilettos de la firma de lujo italiana no solo han conquistado a la funcionaria pública mexicana, ya que celebridades como las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep también se han dejado llevar por la sobriedad y elegancia del calzado.

Los tacones son diseñados por el italiano Gianvito Rossi, quien prioriza la comodidad y el ajuste adecuado en sus zapatos antes que cualquier otro detalle, una característica que distingue sus creaciones.

Layda Sansores fue captada en una tienda de Gianvito Rossi en España. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cómo es Gianvito Rossi, la zapatería de lujo a donde fue Layda Sansores?

Las fotografías de Layda Sansores dentro de la tienda de Gianvito Rossi fueron compartidas en redes sociales por Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero, quien aseguró que la gobernadora se encontraba en España.

“Vean a la inconfundible Layda Sansores tirando la casa por la ventana, buscando la zapatilla de cristal en la departamental ícono de lujo de Madrid en Serrano”, escribió la periodista en su publicación.

En las imágenes se puede ver a la funcionaria pública sentada en uno de los sillones de la zapatería mientras conversa con una mujer. Se desconoce si la mandataria compró algún par o si solo acudió a ver los zapatos.

La tienda donde fue captada Sansores se encuentra dentro de El Corte Inglés de Serrano, un centro comercial que alberga diferentes locales con accesorios y prendas de lujo, como Dior.

En el caso específico de Gianvito Rossi, el local es pequeño, pero está diseñado para transmitir una sensación de amplitud, calma y sofisticación. La decoración apuesta por una estética contemporánea inspirada en las galerías de arte.

El espacio cuenta con una paleta de tonos neutros, beige y rosa empolvado, además de acabados en dorado mate y superficies pulidas. La iluminación cálida y difusa se integra detrás de los paneles de exhibición, lo que permite destacar los zapatos.

Dentro de la tienda también hay sillones tipo lounge, mesas bajas metálicas y mobiliario de líneas curvas, elementos que mantienen la estética sobria del lugar y contrastan con las piezas expuestas.

¿Cómo son los zapatos de Gianvito Rossi?

Gianvito Rossi, el diseñador italiano, tiene claro que la prioridad del calzado es la comodidad. Aunque puede parecer contradictorio debido a que las estrellas de sus colecciones son los stilettos, el diseñador busca lograr un equilibrio entre altura, diseño y ajuste.

“Más alto no significa necesariamente mejor. Y lo digo como diseñador desde la perspectiva masculina. Pero si una mujer lleva un tacón demasiado alto, distorsiona su silueta. La clave está en el equilibrio”, comentó en una entrevista con The Telegraph.

La publicación afirma que el diseñador italiano es sumamente perfeccionista con sus diseños y que “prefiere centrarse en una artesanía impecable antes que en el lujo ostentoso”. Los zapatos de la firma Gianvito Rossi son fabricados de forma artesanal en Italia, con atención en cada detalle.

La comodidad no es lo único que los caracteriza. El diseño suele ser elegante, clásico y sobrio, lo que les da un toque atemporal y sofisticado.

¿Cuánto cuestan las zapatillas de Gianvito Rossi?

La calidad, comodidad, diseño y prestigio de la marca dan como resultado un calzado que no es económico. De acuerdo con su página web, actualmente sus zapatos más accesibles son los modelos Carla.

Se trata de unas balerinas de punta redonda con suela de goma, que tienen un precio de 650 euros (12 mil 806 pesos). Por el mismo precio se pueden encontrar los stilettos más accesibles de la firma.

Aunque si quieres modelos más elaborados, altos o en colores diferentes, entonces deberás sumar 100 euros más al presupuesto, ya que muchos de ellos cuestan 750 euros (14 mil 776 pesos).

Estos son algunos de los modelos más económicos. Entre los más costosos se encuentran zapatillas como el modelo Rania, un elegante zapato de tacón de aguja con punta afilada, confeccionado en seda y con pedrería, cuyo precio es de 2 mil 390 euros (47 mil 79 pesos).

El calzado más costoso, de acuerdo con la página web de Gianvito Rossi, son las botas Rania, un elegante modelo de punta afilada con tacón de aguja, confeccionado en seda y con aplicaciones de pedrería, por 8 mil euros (157 mil 583 pesos).