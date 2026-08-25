La lista que realmente importa a los bancos

La discusión pública sobre quién aparece, quién desaparece y quién tiene o no tiene visa estadounidense, ya dejó de ser política y hoy también en el sistema bancario mexicano ya es un punto de atención importante para todos los intermediarios financieros, por el riesgo que le representa el tener como cliente a alguien que públicamente ya fue rechazado por el gobierno de Estados Unidos.

Marina del Pilar (Ilustración de Laura Mancilla)

En los últimos meses, gobernadores y exfuncionarios públicos, así como personas cercanas a ellos, han dado a conocer que Estados Unidos les revocó la visa. El caso más reciente es el de Andrés Manuel López Beltrán, exdirigente de Morena e hijo de AMLO, quien confirmó el 13 de agosto pasado que Estados Unidos revocó su visa. La lista también incluye a Marina del Pilar Ávila Olmeda gobernadora de Baja California, quien desde mayo del año pasado le fue revocada la visa; también su ahora exesposo, Carlos Torres Torres; Alex Tonatiuh Márquez Hernández y exdirector de Investigación Aduanera de la ANAM, su cancelación fue documentada en diciembre de 2025; posteriormente fue separado del cargo. Sume a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California, quien confirmó la revocación después de ser retenido en la frontera. El alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro Castro; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales; Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, a quien su revocación fue comunicada a través del caso de su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado. Anote también al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; Mario Alberto López Hernández, diputado federal del PVEM, por mencionar algunos de los casos más conocidos. Todos ellos, por lo menos a diferencia del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, no están aún en la lista de personas bloqueadas, pero eso no significa que no estén ya en la mira de los bancos, esa es la verdadera lista en que deben centrarse las autoridades del Gobierno Federal.

Emilio Romano (Ilustración de Laura Mancilla)

Y es que hoy, es tema de conversación entre los oficiales de cumplimientos, de directivos de la banca que forman parte de la Asociación de Bancos de México (ABM) que lleva Emilio Romano, incluso de autoridades financieras, ya que la verdadera preocupación para el sistema financiero está en determinar qué personas representan un riesgo elevado y qué relaciones financieras pueden estar vinculadas con ellas.

Estar en la lista de personas bloqueadas ayuda a los bancos identificar de manera clave este riesgo, pero estar en la lista de personas con revocación de visa es un nuevo enfoque del peligro que le representan esos personajes en sus operaciones, porque el nivel de riesgo que significa mantener una relación financiera con determinada persona es alta, no sólo reputacional, sino el costo de seguir de manera precisa cada una de sus operaciones, y enviar los reportes de operaciones inusuales o revelantes –de quienes públicamente ya fueron”vetados” por el gobierno de Estados Unidos y con quien operan a través de bancos corresponsales–, es algo que tienen que hacer de manera precisa, por si en un futuro cambia el estatus de esos personajes y puedan comprobar ante autoridades financieras de ambos países que dieron seguimiento a sus operaciones.

Es por ello que, algunos de la lista de revocados de la visa, que esa es la verdadera lista que debería importar al Gobierno Federal, no sólo están bajo un seguimiento preciso de los bancos, sino que algunos les han pedido que cierren sus cuentas bancarias, porque una institución financiera no está obligada a mantener indefinidamente una relación comercial si después de sus procesos de conocimiento del cliente y evaluación de riesgos considera que esa relación dejó de ser conveniente o representa una exposición que no está dispuesta a asumir.

Bajo los procedimientos y obligaciones legales correspondientes, puede terminar una relación y pedir al cliente que retire sus recursos, y lo que en la industria se comenta, es que a algunos de ellos, les han pedido “amablemente” cambiar de banco, e incluso, alguno comentó que el banco del Bienestar fue mencionado para que los recibieran, al ser del Gobierno Federal.

Para un banco, un cliente de alto riesgo implica algo muy concreto: más vigilancia, más controles, más documentación y, por supuesto, más costos y ahí se ubican, todos los políticos que hoy les han quitado su visa, incluyendo a sus beneficiarios.

Y aquí está la diferencia entre una lista en donde malamente se ha señalado a periodistas críticos, y una lista que puede generar consecuencias financieras y si alguno llega a entrar a la lista de la OFAC, entonces ni un vuelo comercial podrían tomar y esa es otra historia, de la que ya hablaremos.

Los números del seguro antes de la nueva regulación

La próxima semana podría comenzar a tomar forma uno de los debates más relevantes para el sector asegurador: la regulación de los seguros de gastos médicos mayores, un tema que está en la agenda de todos, dado el incremento que han tenido en sus precios, afectados por el impacto de los costos de hospitales privados, y que a las personas de la tercera edad cada vez quedan más excluidas por los costos. El tema llegará al Congreso en un momento en que las cifras de la industria obligan a mirar más allá de las discusiones políticas.

Norma Alicia Rosas (Ilustración de Laura Mancilla)

Los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que lleva Norma Alicia Rosas son contundentes. Durante 2025, las aseguradoras atendieron más de 7.3 millones de siniestros, 3.3 por ciento más que un año antes y 38 por ciento por encima de 2020, que fue el año de la pandemia. De ellos, 3.1 millones correspondieron a accidentes y enfermedades. En accidentes y enfermedades, los pagos crecieron 16 por ciento, hasta 73 mil 825 millones.

Pese a las críticas, en el primer semestre de 2026, las compañías afiliadas a la AMIS pagaron 291 mil millones de pesos en siniestros, es decir, mil 598 millones diarios, por siniestros. Desde luego aún queda trabajo por hacer en la atención y pago rápido de los siniestros, pero en general, han cumplido con los contratos.

Desde luego, la AMIS ha reconocido que hay una industria que está pagando, pero también enfrenta costos crecientes y una mayor demanda y es ahí, en donde la regulación de gastos médicos mayores tendrá toda la atención. Si la discusión busca proteger al asegurado, deberá considerar también la sostenibilidad del producto, la prevención y el costo real de la atención médica, una discusión que seguramente tendrá a todos atentos.

El agua, una prioridad global para todos

La World Water Week de Estocolmo vuelve a poner sobre la mesa una realidad que ya no admite discursos vacíos: el agua debe convertirse en una prioridad política mundial. Bajo el lema “Agua para las personas y el progreso”, líderes, científicos, organizaciones y jóvenes coinciden en que el reto no es solamente encontrar soluciones, sino convertirlas en acciones.

Los discursos de inauguración dejaron un mensaje contundente: garantizar agua limpia y saneamiento es una cuestión de derechos humanos, pero también de seguridad, desarrollo y adaptación frente al cambio climático. Sequías, inundaciones y desigualdad muestran que ningún país puede enfrentar esta crisis de manera aislada.

En este escenario, México tiene mucho que aportar y hay que destacar que en la delegación mexicana más allá de las marcas que patrocina e instituciones como la UNAM que participan, todos tiene una visión que busca vincular sociedad, empresas, academia y gobierno para avanzar hacia la seguridad hídrica.

Juan Pablo del Valle ( Ilustración de Laura Mancilla)

Agua Capital y su presidente, Juan Pablo del Valle Perochena, que tiene como director a Eduardo Vázquez, son junto con Fundación Coca Cola parte importante de los muchos esfuerzos que se hacen en la materia, pero también en apoyo a jóvenes a presentar proyectos innovadores para el manejo del agua, como el que este año representa a México con dos jóvenes de 15 años de Los Cabos, Micaela Benítez y Omar Quijano, que con OleoCatch compiten por el Stockholm Junior Water Prize 2026, conocido como el Premio Nobel Juvenil del Agua.

El proyecto consiste en módulos hechos con cabello humano y fibra de palma diseñados para crear perímetros de contención y absorber derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua, principalmente en las marinas de México, ya que el material absorbente puede reutilizarse hasta cinco veces separando el aceite retenido y además puede generarse nuevas plazas de empleo, al realizar estas “redes” naturales.

Seguir a México

Como si no fuera poco, el estrés en que el país se encuentra por la revisión del tratado comercial, también México enfrenta un desafío fiscal que no admite recetas fáciles: crecer más, recaudar mejor y gastar con mayor eficiencia. Las agencias calificadoras tienen el ojo puesto en que los recortes al gasto ya tienen poco margen, mientras los ingresos avanzan lentamente. Estabilizar la deuda exigirá decisiones firmes, disciplina presupuestaria y una estrategia que impulse crecimiento sin comprometer las finanzas públicas, ojalá lo logren. Ya veremos en el próximo presupuesto.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.