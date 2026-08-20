Un año de la ley y demasiados trámites siguen en papel

Han pasado exactamente tres meses desde que se puso en marcha la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una propuesta que rápidamente entró en vigor, pero que en la realidad, como muchas de las leyes que se diseñan, simplemente no entra en acción.

Pepe Merino (Ilustración de Lorena Martínez)

En julio de 2025 se estableció una ruta para simplificar, homologar y digitalizar trámites; el plazo para su implementación municipal tenía como referencia enero de 2026 y es que el objetivo era claro, combatir la burocracia, pero la mayor parte de los municipios todavía no termina de cumplirla.

Ocho meses después de esa fecha y a un año de la publicación de la norma, el rezago es evidente. De los dos mil 478 municipios del país, solamente 162, equivalentes a 6.5 por ciento, ya trabajan con la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles. Esto significa que dos mil 316 municipios, es decir, 93.5 por ciento, todavía no se han incorporado plenamente.

El dato no es solamente administrativo; tiene una lectura económica como bien lo ha explicado Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur, si se logra una implementación plena de la digitalización podría representar una oportunidad de crecimiento equivalente a 3.5 por ciento del PIB. Es productividad que no se genera porque abrir un negocio todavía puede significar trámites, documentos, traslados, tiempos de espera y costos innecesarios.

La ley, además, nació de una demanda muy concreta de las pequeñas empresas y los negocios familiares: quitar obstáculos para emprender y operar. Pero si la ventanilla municipal sigue siendo presencial, lenta y distinta en cada localidad, la simplificación nacional pierde buena parte de su sentido.

La Concanaco ha sido directa, deben existir sanciones a los servidores públicos que incumplen y no debería tomarse como un asunto político, sino como una discusión de eficiencia institucional. Si una ley establece obligaciones y plazos, también debe haber medición, responsables y consecuencias.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que lleva Pepe Merino, ha reconocido que ha trabajado con los 32 estados y 162 municipios para implementar la ley, es decir, en el ámbito municipal el rezago es amplio, aun cuando se diga que se han enfocado con los que concentran las mayores actividades económicas.

La plataforma reduce de 63 a 10 los requisitos promedio para abrir un pequeño negocio y permite pasar de esperas de hasta 60 días a una gestión digital prácticamente inmediata y la parte positiva, es que hay municipios que sí entendieron la señal. Ahome, municipio gobernado por Antonio Menéndez en Sinaloa; Acapulco, con Abelina López Rodríguez, que está de licencia; y Chihuahua, con Marco Antonio Bonilla Mendoza, están entre los gobiernos locales que han avanzado en la adopción. En Ciudad Juárez también se implementó, pero desafortunadamente en el resto la velocidad de cumplimiento municipal sigue siendo el principal cuello de botella.

Banamex sigue reforzando el equipo

En todo este año, la banca mexicana ha tenido importantes movimientos en las direcciones generales y las más importantes del negocio, como son en consumo, y eso también manda señales de hacia dónde se piensan mover y competir, ya los hemos venido aquí anunciando.

Marcelo Hernández (Ilustración de Lorena Martínez)

Ahora sume el movimiento de Marcelo Hernández, que sorprendió a todos, porque es una de esas jugadas que dejan claro que Banamex, que preside Fernando Chico Pardo, quiere entrar a su nueva etapa con un equipo de primera línea.

Hernández, quien fue director de HSBC Seguros, había decidido incorporarse a Santander Zurich Seguros, en un proceso que llevaba meses. Todo estaba listo, pero antes de llegar a su primer día de trabajo cambió de rumbo y aceptó la invitación de Fernando Chico Pardo para sumarse a Banamex.

Tiro mortal para Santander Zurich: después de meses de trabajar una contratación estratégica, no pudieron retener a su nueva incorporación.

Pero el dato de fondo está en Banamex, quienes conocen de cerca al empresario, hoy banquero, aseguran que Chico Pardo, junto con sus hijos, está muy pendiente de la operación del banco y, particularmente, de los fichajes que deberán acompañar esta nueva etapa. El caso de Marcelo Hernández se suma al de Edgardo del Rincón, actual director del banco, otro movimiento que refleja que el grupo está cuidando con lupa la conformación del equipo.

No se trata solamente de cubrir posiciones; Chico Pardo está construyendo un grupo directivo con experiencia, conocimiento del mercado y capacidad para competir en una banca que está cambiando rápidamente.

Y cuando un ejecutivo cambia de destino antes de siquiera comenzar, queda claro que la batalla por el talento financiero también se está jugando fuerte. En Banamex, por lo visto, lo tienen más que claro.

Monte de Piedad: la huelga que llegó hasta la Corte

Más de 10 meses de huelga y el conflicto de Nacional Monte de Piedad ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y es que próximamente el Pleno deberá decidir si atrae el caso, relacionado con el amparo en revisión 33/2026, en un expediente que pone sobre la mesa mucho más que una disputa laboral.

Hugo Aguilar (Ilustración de Lorena Martínez)

La Corte, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, tendrá que decidir si revisa la declaratoria de inexistencia de la huelga. Pero hay que decirlo: que el máximo tribunal entre al caso no significa que vaya a resolver el conflicto laboral de fondo y sobre todo, rápido,

Mientras tanto, las familias siguen pagando el costo. La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025 y mantiene cerradas las más de 300 sucursales. Justo con el regreso a clases, el Monte dejó de ser una opción para quienes recurrían al empeño para conseguir liquidez inmediata, así como en enero, ya no apoyó a quienes se les dificulta arrancar el año, tras las fiestas decembrinas.

Del lado de la institución está ahora José Antonio Murillo Garza, director general desde junio, quien llegó con la encomienda de fortalecer y modernizar al Monte en plena crisis. Del lado sindical está Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, y si algo tienen en común es que el diálogo no se ha logrado y qué mal han negociado ambas partes. La STPS reportó más de 30 mesas trilaterales y, pese a ello, las posturas siguen alejadas.

Atrapados siguen entre huelga, tribunales y falta de acuerdos, la Corte podrá resolver la parte jurídica, pero el costo económico para trabajadores, institución y clientes, ya lo están pagando todos y no se ve para cuándo se resuelva; nadie quiere ceder.

Colombia y el apoyo de los empresarios ante la tragedia

Hay momentos en que la solidaridad empresarial deja de ser discurso y se convierte en cifras, y el terremoto que golpeó a Colombia ha mostrado el apoyo de los empresarios en ese país, dado los importantes montos aportados.

David Vélez (Ilustración de Lorena Martínez)

El fundador de Nubank, David Vélez, aportará alrededor de unos 32 millones de dólares; también la empresa mexicana con operaciones en ese país, Ternium, se ha unido al apoyo, sume a Tenaris, y desde luego la larga lista de empresas colombianas, lo que muestra la solidaridad total con los momentos que vive el país, que sigan sumándose apoyos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.