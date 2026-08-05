Cachan a Layda Sansores en primera clase de un vuelo a Madrid; usuarios de redes le recuerdan austeridad

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, viajando a Madrid, España, en la clase Premier de Aeroméxico. (Redes sociales/Cuartoscuro).

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, se convirtió en tendencia nacional luego de que se difundieran fotografías y videos de su viaje a Madrid, España, en la clase premier de un vuelo comercial, acompañada de su hermana Laura Sansores, presidenta del DIF estatal, y al menos dos personas más.

El traslado se realizó el martes 4 de agosto de 2026 a bordo del vuelo AM21 de Aeroméxico, el cual despegó a las 21:30 horas desde la Ciudad de México y arribó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras un trayecto de 11 horas. La mandataria estatal fue captada vistiendo un atuendo guinda mientras esperaba para descender de la aeronave.

¿Cuánto costaron los boletos a Madrid?

Los boletos en clase premier habrían tenido un costo superior a los 170 mil pesos en total, según estimasiones considerando que en temporada vacacional de verano cada pasaje ronda los 44 mil pesos.

La categoría ejecutiva ofrece amenidades como asientos reclinables tipo cama, servicio de alimentos y bebidas gourmet, así como abordaje prioritario.

El hecho ocurre poco después de que la funcionaria rindiera su Quinto Informe de Gobierno. Asimismo, se destacó que viajar a Europa en periodo estival ha sido recurrente para la mandataria, tras registros similares en 2024 y 2025.

En plataformas como X y Facebook, las opiniones de los usuarios se dividieron entre quienes exigen transparentar si el viaje se financió con recursos públicos o privados, y quienes argumentan que se trata de un asunto de índole personal.

¿Cuál es la postura de Morena sobre la austeridad republicana?

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha llamado múltiples veces a los miembros del partido a mantener perfiles austeros y no caer en “frivolidades”.

“Vamos a ser muy claros con nuestros compañeros, que esa no es la ruta y que debemos mantenernos en la austeridad, en la honestidad y a lo nuestro, que es estar con la gente”, explicó Montiel en mayo, al reprobar que un alcalde de Morena en Puebla organizara una lujosa fiesta de XV años para su hija.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, durante una conferencia de prensa.

En diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su postura ante la polémica que desataron legisladores, gobernadores y miembros de Morena tras realizar viajes al extranjeros y mostrarse poco austeros durante el año.

Recordó que en el país la gran mayoría de la población se enfrenta al rezago del salario mínimo, que en muchos casos se limita a cubrir los gastos básicos sin espacio para “lujos”. En este contexto, afirmó que no existe justificación para tener lujos.

“La austeridad republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo. En nuestro país, en donde la mayoría de los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede existir justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos y privilegios, mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que prometió desde su origen poner fin a los abusos del poder y transformar la vida política de la nación”, dijo la mandataria en aquella ocasión.