VIDEO: Captan a Javier May, góber de Tabasco, en vuelo de primera clase: ‘El ejemplo de la hipocresía’

Javier May, gobernador de Tabasco, fue captado en vuelo de primera clase. (Foto: captura de pantalla)

“Es el mejor ejemplo de la hipocresía morenista”... El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, protagonizó un tenso intercambio verbal con la excandidata del PRI y PAN al gobierno del estado, Lorena Beaurregard de los Santos, durante un vuelo de Aeroméxico, luego de que la exlegisladora lo confrontara por viajar en la clase Premier de la aerolínea.

El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales por la misma Beaurregard, quien comenzó a grabar al mandatario mientras este permanecía sentado en su asiento.

“Miren ustedes al demócrata gobernador Javier May. El pueblo en crisis y este sonriente en primera clase. Los tabasqueños con una crisis económica y desempleo brutal. No hay medicamentos, no hay seguridad y miren él en primera clase”, expresó la priista.

Javier May regresaba a Villahermosa tras sostener una reunión en la Ciudad de México con el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Carlos Torres Rosas.

¿Cuánto habría costado el vuelo en primera clase de Javier May?

De acuerdo con información disponible, un boleto redondo entre Villahermosa y la Ciudad de México en clase Premier puede costar entre 3 mil 500 y hasta 8 o 9 mil pesos, dependiendo de la anticipación con la que se adquiera, aunque el gobernador sostuvo que no pagó esa tarifa, sino que recibió un ascenso por parte de la aerolínea.

Ante los señalamientos que comenzó a recibir de quien fue su contrincante en la elección de 2024, respondió inicialmente con tranquilidad. “Porque me dio un ascenso nada más”, contestó cuando fue cuestionado sobre por qué viajaba en primera clase.

Sin embargo, la exdiputada federal continuó con los reclamos y lanzó nuevas críticas. “El gobernador de la austeridad republicana, del narco gobierno de Morena”, dijo mientras seguía grabando.

Fue entonces cuando el intercambio subió de tono. El titular del Poder Ejecutivo de Tabasco rechazó las acusaciones y lanzó: “No, los narco gobiernos son ustedes, ustedes son los ladrones”.

Y ella replicó: “No, ustedes... los ladrones del Tren Maya. Pero no te enojes, la verdad no te debe molestar, Javier”.

Visiblemente molesto, el mandatario respondió en dos ocasiones más: “Eres una hipócrita”.

“Las verdades ofenden”, reviró Beaurregard.

“El hipócrita eres tú”, concluyó la priista antes de que una sobrecargo le solicitara regresar a su asiento.

Las diferencias entre Javier May y Lorena Beaurregard

Las diferencias de Javier May con Lorena Beaurregard se remontan a mucho antes del proceso electoral por la gubernatura de Tabasco y han continuado durante la actual administración.

En campaña, la entonces candidata común del PRI y PAN presentó 33 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra May Rodríguez, a quien acusó de presuntas irregularidades durante su paso por la Secretaría de Bienestar.

El hoy gobernador llegó a calificar a Beaurregard como una “mala copia” de Xóchitl Gálvez. Ya durante el actual sexenio, la priista ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno estatal.

En distintas ocasiones ha señalado la falta de generación de empleos, ha cuestionado la estrategia de seguridad y recientemente llamó a Javier May “mascota política” de Morena.