Fede Vigevani es el primer líder de ‘La Casa de los Famosos’: ¿Cuáles son los beneficios?

Fede Vigevani no solo es el líder de 'La Casa de los Famosos México', también tiene el rol del 'infiltrado'. Te contamos de qué se trata. (Foto: Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro).

Destreza y un poco de suerte acompañaron esta noche al influencer Fede Vigevani, quien tras superar una prueba se convirtió en el primer líder de La Casa de los Famosos México 2026, un rol que le otorga diversos beneficios.

Con el reto, el creador de contenido uruguayo no solo disfrutará de una estancia más cómoda al quedarse con la suite —un cuarto especial que compartirá con la influencer Karina Torres—, sino que también ganó una camioneta.

Fede Vigevani ahora ostenta dos roles dentro de la casa, ya que no solo es el líder. El youtuber también es el “infiltrado” de La Casa de los Famosos México 2026, un papel que lo obliga a cumplir misiones secundarias dentro del reality show.

'La Casa de los Famosos México' se estrenó el 26 de julio de 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

¿Qué pasó en la prueba del líder de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La primera prueba del líder de La Casa de los Famosos México llevó por nombre Movilidad Inteligente. Para realizarla, a los participantes les colocaron lentes de realidad virtual y el reto consistía en estacionar una camioneta correctamente.

El vehículo era guiado mediante los movimientos de la cabeza. La prueba de destreza fue superada por Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Flor Vigna, Yanet García, Moisés Peñaloza y Fede Vigevani.

Los clasificados disputaron una segunda prueba para definir a los finalistas que se unirían a Gema Garoa en el duelo decisivo. En esta dinámica debían colocarse frente a una puerta, ingresar dos códigos, salir y tomar un banderín.

Los ganadores fueron Fede Vigevani y Moisés Peñaloza, quienes, junto con Gema Garoa, participaron en el reto final, donde la suerte favoreció al uruguayo. La dinámica consistía en elegir uno de seis sensores y colocarlo en el espejo retrovisor de una camioneta.

Solo uno de los sensores tenía la capacidad de encender las luces del vehículo. Tras dos rondas, la suerte estuvo del lado de Fede, quien logró activarlas y se convirtió tanto en el ganador de la camioneta como en el primer líder de la semana.

Fede Vigevani es un influencer originario de Uruguay. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué beneficios tiene Fede Vigevani como líder de la semana?

El líder de La Casa de los Famosos México cuenta con varios beneficios. El principal es la inmunidad, lo que significa que mientras conserve este rol ninguno de sus compañeros podrá nominarlo a la eliminación.

Además de asegurar su permanencia durante la semana, una vez que se conozca la lista de nominados, Fede tendrá la posibilidad de salvar a uno de ellos.

Su estancia dentro del reality show también será más cómoda, ya que desde este momento dormirá en la suite del líder, un espacio que cuenta con una cama amplia, mesa de billar y jacuzzi.

Como ha sucedido en temporadas anteriores, el líder debe compartir esta habitación con otro habitante. Sin embargo, este año las reglas cambiaron, ya que fueron los televidentes quienes eligieron a su acompañante mediante una votación.

A través de una encuesta realizada en el canal de difusión de WhatsApp del programa, los usuarios seleccionaron a Karina Torres, quien se mostró muy feliz por compartir la habitación especial con Fede.

¿Qué debe hacer Fede Vigevani como el ‘infiltrado’ de ‘La Casa de los Famosos México’?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México llegó con varios cambios y uno de ellos es la figura del habitante infiltrado, un rol que también desempeña Fede Vigevani y cuya identidad debe mantener en secreto.

Su objetivo es generar caos dentro de la casa, alterar la convivencia entre los participantes y cumplir las misiones que le sean asignadas para provocar conflictos.

Los retos también son elegidos por los televidentes mediante votaciones. A lo largo del programa, Fede deberá evitar ser descubierto por sus compañeros. Cabe señalar que Vigevani no competirá por el premio de La Casa de los Famosos México 2026.