Kapital acelera su consolidación: gana 858 millones de pesos en el primer semestre y supera los 93 mil millones en activos

La institución financiera reportó un crecimiento de 220% en su cartera de crédito y de 234% en captación, mientras mantiene un índice de morosidad inferior a 3%, apoyada en su estrategia tecnológica y de expansión empresarial.

Kapital Grupo Financiero mantuvo un sólido ritmo de crecimiento durante la primera mitad de 2026 al reportar una utilidad neta acumulada superior a 858 millones de pesos, resultado que confirma la consolidación de su modelo de negocio y fortalece su posición dentro del sistema financiero mexicano.

Al cierre del segundo trimestre, la institución alcanzó más de 93 mil millones de pesos en activos, una cartera de crédito de 30 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento anual de 220%, mientras que su captación tradicional ascendió a 62 mil millones de pesos, un incremento de 234% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los resultados reflejan una etapa distinta para la institución. Tras varios años de expansión acelerada mediante adquisiciones y el fortalecimiento de su plataforma tecnológica, Kapital comienza a mostrar indicadores propios de una entidad financiera en fase de consolidación.

Uno de los indicadores que llamó la atención fue la calidad de la cartera. El grupo reportó un Índice de Morosidad (IMOR) de 2.86%, nivel que se mantiene por debajo de los registrados por diversos participantes del sector y que refleja una política prudente de originación de crédito, aun en un entorno caracterizado por tasas de interés elevadas y mayor cautela empresarial.

En materia de rentabilidad, Kapital informó un margen financiero acumulado de 768 millones de pesos y un índice de eficiencia de 34.9%, indicador que muestra la capacidad de la institución para crecer sin trasladar el incremento de su operación a los costos administrativos, una de las principales métricas observadas por analistas e inversionistas.

Otro de los negocios que retomó dinamismo fue el de divisas y derivados. Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, los ingresos de esta división crecieron de 114 millones a más de 266 millones de pesos, impulsados por una mayor actividad de empresas con operaciones internacionales y por la recuperación del volumen transaccional.

La estrategia del grupo continúa enfocándose en integrar, dentro de una sola plataforma tecnológica, soluciones de crédito, pagos, tesorería, inversión y comercio internacional, apoyándose en herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la evaluación de riesgos y agilizar la operación financiera de empresas de todos los tamaños.

Hacia la segunda mitad del año, Kapital anticipa que continuará expandiendo su participación en el mercado empresarial, con inversiones en infraestructura tecnológica, talento e innovación, manteniendo como prioridad un crecimiento rentable respaldado por sólidos niveles de liquidez y capitalización.

Para el mercado financiero, los resultados muestran que la institución busca evolucionar de una etapa de rápido crecimiento hacia un modelo sustentado en la rentabilidad, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de su ecosistema digital, en un momento en que la competencia por atender a las empresas mexicanas se intensifica y la digitalización se convierte en uno de los principales diferenciadores del sector.