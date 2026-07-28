Precios del petróleo se ‘derrumban’ con declaración de Trump: Así están las acciones en Wall Street

Así cotizan los mercados en Estados Unidos y México este martes 28 de julio.

Las bolsas de Wall Street operan con ganancias este martes 28 de julio, en una jornada marcada por la rotación de capitales fuera del sector tecnológico.

“El mercado podría estar pasando del entusiasmo por la Inteligencia Artificial a la necesidad de demostrar su viabilidad económica”, escribió el analista de Jefferies, William Beavington. “Si el auge de la inversión en IA se desmorona, prevemos un cambio abrupto en las políticas, pasando de un endurecimiento monetario a una flexibilización”.

El Dow Jones lidera las ganancias con 1.25 por ciento, al ubicarse en 52 mil 863 puntos; el Nasdaq sube 0.03 por ciento, a 24 mil 938 unidades, mientras que el S&P 500 avanza 0.40 por ciento, hasta 7 mil 442 puntos.

“Lo que estamos viendo es una verdadera rotación fuera de los semiconductores, donde el posicionamiento era, y en cierta medida sigue siendo, muy elevado. La fortaleza de esta temporada de resultados significa que los inversionistas tienen alternativas”, agregó Oliver David, gestor de fondos de Vega Investments Solutions.

Así están las bolsas de valores en México y Europa este martes

En Europa, las principales bolsas muestran un desempeño mayoritariamente positivo. El FTSE 100 de Londres avanza 0.81 por ciento y el CAC 40 de París gana 0.66 por ciento, mientras que el DAX de Fráncfort suma 0.16 por ciento. Por el contrario, el IBEX 35 de Madrid cede 0.07 por ciento.

En México, los mercados accionarios registran fuertes avances. El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sube 1.23 por ciento a los 67 mil 985 puntos, mientras que el FTSE BIVA gana 0.91 por ciento a las 1,370.81 unidades.

Los precios del petróleo se ‘derrumban’ después de que el presidente Donald Trump dijo que quiere evitar una escalada con Irán: El West Texas Intermediate (WTI) cae 4.07 por ciento, a 78.54 dólares por barril, y el Brent retrocede 4.59 por ciento, para cotizar en 83.77 dólares por barril.