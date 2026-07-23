Wall Street, ‘arrastrada’ por resultados de Alphabet, Tesla y amenaza de los hutíes: Nasdaq cede 2%

El aumento de la tensión en la guerra entre EU e Irán limita el apetito por activos de riesgo en las bolsas globales, lo que se tradujo en pérdidas para los índices de Wall Street este jueves 23 de julio.

El Nasdaq cae 2.08 por ciento, hasta los 25 mil 155 puntos; le sigue el S&P 500, con una caída de 1.24 por ciento, a 7 mil 406 puntos, mientras que el Dow Jones retrocede 0.91 por ciento, a 51 mil 743 puntos.

En Europa, el FTSE 100 cae 1.60 por ciento, a 8 mil 302.61 puntos; el DAX de Alemania pierde 1.59 por ciento, a 24 mil 772.60 puntos; el IBEX 35 de España retrocede 1.45 por ciento, a 19 mil 288.27 puntos, y el CAC 40 de Francia cede 1.44 por ciento, a 8 mil 300.27 puntos.

De acuerdo con analistas de GBM, los índices se ven presionados por el aumento de las tensiones en Medio Oriente tras nuevos ataques en el Mar Rojo, que impulsan el precio del petróleo y elevan la cautela de los inversionistas.

“Al mismo tiempo, los resultados de Alphabet y Tesla reavivaron las preocupaciones sobre el creciente costo de la carrera por la Inteligencia Artificial, luego de que ambas compañías advirtieron un fuerte incremento en su gasto de capital, pese a registrar sólidos avances operativos”, agregaron.

¿Cuánto pierden las bolsas en México este jueves?

En México, la apertura bursátil también muestra números rojos. El Índice de Precios y Cotizacionens de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.70 por ciento a los 66 mil 833 puntos, mientras que el FTSE-BIVA retrocede 0.82 por ciento a las 1 mil 349.47 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate avanza 5.92 por ciento, a 91.97 dólares por barril, mientras que el Brent gana 6.98 por ciento, a 100.64 dólares por barril.