Dudan del México vs. Sudáfrica: Esto sabemos de los 7 partidos del Mundial con sospecha de amaño por apuestas

Grupo de Copenhague emitió siete avisos amarillos en un informa sobre riesgos de integridad, entre ellos, el partido México vs. Sudáfrica. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA).

¡Pítale otra vez, árbitro! El Mundial 2026 terminó con siete avisos amarillos emitidos por el Grupo de Copenhague, una red internacional que analizó posibles manipulaciones en partidos y apuestas del torneo. Entre los casos, figura México vs. Sudáfrica.

El Grupo de Copenhague, creada en el marco del Convenio Macolin del Consejo de Europa, vigiló de cerca la integridad de la Copa del Mundo 2026 en coordinación con platafomas nacionales y con el Grupo de Trabajo de la FIFA.

Los incidentes del Mundial 2026 vinculados con los avisos amarillos

El Consejo de Europa informó en un comunicado que el Grupo de Copenhague coordinó el operativo internacional para supervisar la integridad de los 104 partidos del Mundial 2026. En la operación participaron 14 plataformas nacionales pertenecientes a una red integrada por más de 45 miembros de distintos continentes y el trabajo se realizó en coordinación con la FIFA Integrity Task Force.

Al finalizar la competencia, el organismo informó que:

15 encuentros fueron colocados bajo vigilancia reforzada, principalmente durante la última jornada de la fase de grupos.

fueron colocados bajo vigilancia reforzada, principalmente durante la última jornada de la fase de grupos. Se emitieron 7 avisos amarillos .

. Se analizaron 12 controversias relevantes desde la perspectiva de riesgos para la integridad.

El informe completo todavía no ha sido publicado, pero fuentes cercanas comentaron a The Athletic cuáles son algunos de los avisos específicos.

México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial. (Foto: Cuartoscuro.com)

México vs. Sudáfrica

De acuerdo con la información de The Athletic, uno de los avisos amarillos está relacionado con la tarjeta roja mostrada al sudafricano Themba Zwane al minuto 84 del partido inaugural frente a México, cuando el Tricolor ya ganaba 2-0.

No se han detallado los elementos específicos que motivaron ese seguimiento.

España vs. Cabo Verde

Otro de los casos conocidos corresponde al sorprendente empate 0-0 entre España y Cabo Verde en la fase de grupos.

Según The Athletic, la plataforma de mercados de predicción Polymarket registró 4.8 millones de dólares en mercados relacionados con que España no derrotaría a Cabo Verde antes del encuentro.

Cabo Verde resistió los ataques de España y consiguió un histórico empate sin goles en su debut absoluto en una Copa Mundial. (AP Foto/Jacob Kupferman)

España vs. Arabia Saudita

El tercer caso conocido está vinculado con la victoria 4-0 de España sobre Arabia Saudita.

De acuerdo con The Athletic, uno de los avisos está relacionado con el retraso de tres minutos y medio del VAR para invalidar un gol anotado por Ferran Torres.

El caso Folarin Balogun

Otro de los episodios mencionados en el reporte involucra al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Según The Athletic, Polymarket abrió el 2 de julio un mercado preguntando si Balogun jugaría frente a Bélgica. Ese mismo día el futbolista había sido expulsado en el partido contra Bosnia y Herzegovina, por lo que estaba sujeto a una posible suspensión.

Folarin Balogun recibió una tarjeta roja, pero le permitieron jugar frente a Bélgica. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

La FIFA confirmó hasta el 5 de julio que el Comité Disciplinario suspendía la sanción y que el delantero quedaba habilitado para disputar el siguiente encuentro.

El informe señala que ningún mercado similar fue abierto para los otros 14 futbolistas expulsados durante el Mundial, cuyos castigos tampoco fueron suspendidos.

El Grupo de Copenhague informó que envió una solicitud oficial de explicación por escrito a la FIFA respecto a este caso.

En ese caso, el presidente Donald Trump llamó por teléfono a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para solicitar una revisión de la tarjeta roja.

Aún faltan tres avisos por conocerse.

¿Qué implica un aviso amarillo?

El Grupo de Copenhague aclara que un aviso amarillo no constituye evidencia de manipulación de un partido.

Según la definición del organismo, esta categoría se activa cuando existen varias indicaciones de irregularidades, entre ellas:

Fluctuaciones inexplicables en las cuotas de apuestas.

Rumores difundidos en redes sociales.

Información obtenida mediante fuentes de inteligencia.

El Grupo de Copenhague utiliza un sistema de cuatro niveles para clasificar los incidentes detectados:

Christian Kalb, especialista en regulación de apuestas que anteriormente colaboró con el Grupo de Copenhague, aunque no participó en este informe, explicó a The Athletic que las irregularidades detectadas pueden tener varias explicaciones.

“Los avisos del Grupo de Copenhague pueden explicarse por comportamientos atípicos como cambios en las cuotas o coberturas de liquidez; existen muchas explicaciones que no son manipulación”, dijo.

El especialista añadió que los mercados de predicción también pueden utilizarse como mecanismos de cobertura por parte de casas de apuestas tradicionales, lo que puede generar movimientos inusuales sin que necesariamente exista un amaño.

El Consejo de Europa destacó además que el Mundial 2026 fue el primero en el que el Grupo de Copenhague realizó un monitoreo continuo de mercados de predicción.

En su comunicado señaló que estas plataformas “plantean desafíos inéditos para la integridad”, ya que permiten apostar sobre una amplia variedad de eventos, con frecuencia de forma anónima y mediante métodos de pago difíciles de rastrear.

FIFA rechaza actividad sospechosa por apuestas en el Mundial 2026

En un comunicado, la FIFA Integrity Task Force informó que monitoreó en tiempo real los 104 partidos del Mundial 2026 y concluyó que “no se identificó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de posible manipulación de partidos en relación con ningún encuentro”.

La FIFA explicó que durante el torneo centralizó los reportes de monitoreo de apuestas y otra información proporcionada por los integrantes de la Fuerza de Tarea de Integridad para evaluar cualquier posible alerta relacionada con la manipulación de partidos.

“La Fuerza de Tarea de Integridad de la FIFA proporcionó un sólido marco para compartir inteligencia, evaluar posibles preocupaciones y coordinar una respuesta oportuna durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, afirmó Liam Rich, gerente sénior de Integridad de la FIFA.