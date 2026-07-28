Calor intenso en Nuevo León: Apodaca podría alcanzar los 41°C este miércoles 29 de julio

En Monterrey, las temperaturas estarán entre una mínima de 19°C y una máxima de 37°C. (Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles 29 de julio, la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, tendrá un día con calor intenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica condiciones de cielo despejado y temperaturas elevadas en la región, donde Apodaca alcanzará una máxima de 41°C.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este miércoles?

En Monterrey, las temperaturas estarán entre una mínima de 19°C y una máxima de 37°C. San Pedro Garza García registrará valores de 18°C como mínima y 35°C como máxima. Ambos municipios presentarán un cielo despejado durante la jornada.

Guadalupe tendrá una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 39°C. Por su parte, Apodaca será la ciudad con el calor más fuerte, con una mínima de 21°C y una máxima de 41°C, con cielo poco nuboso. Las diferencias térmicas entre estas ciudades son notables.

¿Habrá lluvias o cielo nublado en la Zona Metropolitana de Monterrey?

La región de Nuevo León no tendrá lluvias significativas este miércoles. El cielo se mantendrá mayormente despejado a poco nuboso en las ciudades clave como Monterrey y San Pedro Garza García. No hay probabilidad de precipitación en la zona metropolitana.

Los vientos serán ligeros a moderados, con velocidades de 10 km/h en Monterrey y San Pedro, 11 km/h en Guadalupe, y hasta 16 km/h en Apodaca. Aunque el monzón mexicano y otros sistemas afectan el país, no se prevén lluvias para esta zona.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo será el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 29 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 11 km/h.

Jueves 30 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

Viernes 31 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor persistirá en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Las temperaturas máximas se mantendrán elevadas, mientras que las mínimas rondarán los 19°C. El cielo seguirá con pocas nubes.

¿Qué precauciones tomar ante el calor extremo en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse hidratada bebiendo suficiente agua. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando el calor es más intenso.

Se sugiere el uso de protector solar, gorras o sombreros y gafas de sol al salir. Buscar la sombra siempre que sea posible y procurar permanecer en lugares frescos ayudará a prevenir golpes de calor y deshidratación durante la jornada.

¿Cómo afectará el clima las actividades diarias en la región?

Las altas temperaturas pueden dificultar las actividades al aire libre, por lo que se aconseja realizarlas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer. El calor impactará en el rendimiento físico y la comodidad general.

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