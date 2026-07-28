Onda tropical 21 provocará lluvia en la Península de Yucatán... y persistirá calor extremo el 29 de julio

Aunque la Península de Yucatán seguirá bajo un ambiente muy caluroso, el paso de la onda tropical número 21 favorecerá chubascos y lluvias fuertes en entidades del sur y sureste de México, sin incrementar el potencial de precipitaciones en esa región.

La Península de Yucatán registrará un miércoles 29 de julio con ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso y cielo mayormente despejado. Mérida, Yucatán, será una de las ciudades más calurosas del país, con una temperatura máxima de 41.0°C, mientras que destinos costeros como Cancún y Chetumal alcanzarán 31.7°C. Estas condiciones obedecen al predominio de una masa de aire cálido sobre la región.

Cielo despejado sobre la costa de la Península de Yucatán.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Península de Yucatán?

Las temperaturas mínimas en la región variarán significativamente. Mérida registrará una mínima de 20.3°C, mientras que Cancún y Chetumal tendrán 25.0°C. Tulum y Playa del Carmen presentarán mínimas de 24.0°C y 23.7°C respectivamente.

En cuanto a las máximas, Mérida liderará con 41.0°C. Los municipios de Mérida también sentirán este calor, con valores entre 20°C y 42°C. Tulum y Playa del Carmen alcanzarán los 33.3°C y 33.7°C. Cancún y Chetumal se mantendrán en 31.7°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias en la Península de Yucatán este miércoles?

La probabilidad de lluvia incrementará para la mayoría de las ciudades. Mérida, Cancún y Chetumal se mantendrán completamente despejadas, lo que contribuirá al aumento de las temperaturas durante el día.

Tulum tendrá un cielo poco nuboso con viento de 11 km/h, mientras que Playa del Carmen estará medio nublado con viento de 10 km/h. En Mérida y Chetumal, el viento soplará a 12 km/h y 13 km/h respectivamente, sin impacto en la probabilidad de lluvia.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 29 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 11 km/h.

Jueves 30 de julio: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

Viernes 31 de julio: Máxima de 42°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 13 km/h.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a los habitantes de la Península de Yucatán, especialmente en Mérida, mantenerse bien hidratados bebiendo agua constantemente. Evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 16:00 horas, es crucial para prevenir golpes de calor.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas preventivas esenciales. Buscar la sombra y usar sombreros o gorras ayudará a mitigar los efectos del sol. Se aconseja estar atento a personas vulnerables como niños y adultos mayores.

Fuente: CONAGUA.

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