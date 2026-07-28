Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros: Fecha, preventa, precio de los boletos y lo que debes saber

El cantante iniciará el Natanael Cano Vol. 1 Tour en septiembre y la gira podría sumar más fechas en México. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini/ Prensa Ocesa)

¡Andamos tumbados! Natanael Cano vuelve a la Ciudad de México con motivo de su nueva gira, con la cual llevará a los escenarios su álbum Natanael Cano Vol. 1, cuyo lanzamiento está programado para el 27 de agosto.

El cantante, considerado el precursor de los corridos tumabdos, iniciará este recorrido con una presentación en el Estadio GNP Seguros y aunque todavía faltan varias semanas para el concierto, ya se conocen detalles como los precios de los boletos y los paquetes VIP que estarán disponibles.

¿Cuándo es el concierto de Natanael Cano en la Ciudad de México?

Natanael Cano se presentará en la Ciudad de México el próximo 18 de septiembre de 2026 como parte de la gira Natanael Cano Vol. 1 Tour.

Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026.

Viernes 18 de septiembre de 2026. Hora: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Sede: Estadio GNP Seguros.

Además del concierto en la Ciudad de México, el intérprete de ‘Cuerno Azulado’ anunció otra presentación por la gira, la cual tendrá lugar en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara el 25 de septiembre de 2026. Ocesa informó que el recorrido sumará más fechas, las cuales se anunciarán próximamente.

Natanael Cano también anunció un concierto en Guadalajara y se espera que sume más fechas a su gira. (Foto: Cuartoscuro)

Concierto de Natanael Cano en la CDMX: ¿Cuándo es la preventa de boletos?

La preventa de boletos para el concierto de Natanael Cano estará disponible exclusivamente para clientes Banamex. Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma boletera Ticketmaster y será la primera oportunidad para asegurar un lugar antes del inicio de la venta al público en general.

Fecha: Jueves 30 de julio de 2026.

Jueves 30 de julio de 2026. Hora: 2:00 p.m.

Los paquetes VIP también tendrán una preventa exclusiva para los clientes de la institución bancaria. Esta comenzará el mismo 30 de julio a las 2:00 p.m., al mismo tiempo que la preventa Banamex de los boletos convencionales.

¿Cuándo inicia la venta general de boletos para Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros?

La venta general de boletos comenzará el viernes 31 de julio de 2026 a través de Ticketmaster. La disponibilidad dependerá de la cantidad de entradas que permanezcan después de la preventa. Los paquetes VIP también estarán disponibles durante la venta general.

Fecha de la venta general : viernes 31 de julio de 2026

: viernes 31 de julio de 2026 Horario: 2:00 de la tarde (tanto para boletos generales como para paquetes VIP)

Para aumentar las posibilidades de conseguir boletos, se recomienda ingresar a Ticketmaster al menos 15 minutos antes del inicio de la preventa o de la venta general. De esta manera será posible incorporarse con anticipación a la fila virtual.

Natanael Cano dará un concierto en el Estadio GNP Seguros el próximo 18 de septiembre. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuánto cuestan los boletos para Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros?

Ocesa y Ticketmaster ya dieron a conocer los precios de los boletos para el concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros. Las entradas tienen distintos costos de acuerdo con la zona y el tipo de acceso.

Los boletos van desde 967 pesos hasta 4 mil 311 pesos para las localidades convencionales, mientras que los paquetes VIP tienen un costo mayor debido a los beneficios adicionales que incluyen.

General A: 2 mil 827 pesos.

2 mil 827 pesos. General B: mil 600 pesos.

mil 600 pesos. GNP: 2 mil 827, 3 mil 450 y 4 mil 311 pesos.

2 mil 827, 3 mil 450 y 4 mil 311 pesos. Verde B: 2 mil 331, 2 mil 797 y 3 mil 497 pesos.

2 mil 331, 2 mil 797 y 3 mil 497 pesos. Verde C: mil 125, mil 701 y mil 871 pesos.

mil 125, mil 701 y mil 871 pesos. Naranja B: mil 674, 2 mil 9 y 2 mil 310 pesos.

mil 674, 2 mil 9 y 2 mil 310 pesos. Naranja C: 967, mil 161 y mil 277 pesos.

967, mil 161 y mil 277 pesos. Personas con discapacidad (PCD): mil 600 pesos.

Los precios publicados ya incluyen los cargos por servicio. Sin embargo, Ticketmaster explica que al finalizar la compra se agrega un cargo único de procesamiento de 50 pesos por orden, sin importar el número de boletos adquiridos.

Paquetes VIP para el concierto de Natanael Cano: ¿Cuánto cuestan y qué incluyen?

Además de las entradas convencionales, el concierto contará con tres paquetes VIP. Estas opciones tienen un precio superior porque incluyen beneficios exclusivos, además del acceso al espectáculo.

Dependiendo del paquete elegido, los asistentes podrán acceder antes al inmueble, comprar mercancía antes del ingreso general, recibir artículos conmemorativos e incluso participar en una fotografía sobre el escenario antes del concierto.

Los paquetes VIP tienen precios que van de 6 mil 31 pesos a 9 mil 958 pesos, con el boleto correspondiente incluido.

¿Cómo comprar los boletos para Natanael Cano? Paso a paso para conseguir las entradas

Los boletos para el concierto de Natanael Cano estarán disponibles a través de Ticketmaster. Si planeas participar en la preventa o en la venta general, estos son los pasos recomendados para agilizar la compra.

Inicia sesión en tu cuenta de Ticketmaster antes de que comience la venta.

Registra previamente un método de pago.

Entra a la plataforma al menos 15 minutos antes del horario de inicio.

Espera tu turno en la fila virtual sin actualizar la página.

Selecciona la zona y los boletos que deseas comprar.

Verifica el resumen de la compra.

Ingresa los datos de pago.

Confirma la compra y listo.

Ticketmaster establece un límite máximo de ocho boletos por comprador para este evento. La boletera también advierte que las compras que excedan ese límite podrán ser canceladas, total o parcialmente sin previo aviso.