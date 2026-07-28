Puebla y Morelos esperan lluvia y frío este miércoles 29 de julio; así está el pronóstico para mañana

En la ciudad de Puebla, las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 9.3°C y una máxima de 24.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles 29 de julio, Puebla y Morelos esperan un clima templado y cielos medio nublados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas máximas llegarán a 24.7°C en Cuernavaca, y las mínimas descenderán hasta los 9°C en Cholula. Es crucial estar atento a las variaciones del día.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 9.3°C y una máxima de 24.3°C. El viento soplará a 7 km/h, y el cielo estará medio nublado. En la capital, Puebla, las temperaturas actuales se sitúan en 18.0°C, con un ambiente fresco.

Cuernavaca, capital de Morelos, espera una mínima de 10.7°C y una máxima de 24.7°C.

El cielo estará poco nuboso, permitiendo periodos de sol, con un viento moderado de 6 km/h. Cuernavaca registrará la temperatura máxima más alta de la zona, superior a Puebla y Cholula.

¿Habrá probabilidad de lluvias en Puebla y Morelos mañana?

En la región de Cholula, Puebla, las temperaturas serán similares a las de la capital, con una mínima de 9.3°C y una máxima de 23.3°C. El viento se mantendrá en 6 km/h y el cielo estará medio nublado. Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula verán condiciones parecidas.

El monzón mexicano y canales de baja presión, junto a la onda tropical número 21, generarán lluvias fuertes en el oriente y sur. En Puebla y Morelos, aunque con cielos medio nublados, estas condiciones amplias podrían aumentar la probabilidad de lluvia localmente.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 29 de julio: Máxima de 23°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 30 de julio: Máxima de 25°C, mínima de 9°C, despejado, viento de 7 km/h.

Viernes 31 de julio: Máxima de 25°C, mínima de 10°C, poco nuboso, viento de 6 km/h.

Después del miércoles, Puebla y Morelos verán un aumento en las temperaturas máximas, que llegarán hasta los 25°C el jueves y viernes.

Los cielos se despejarán, pasando de medio nublado a poco nuboso, lo que sugiere una menor probabilidad de lluvia al final de la semana.

¿Cómo protegerse del clima templado en Puebla y Morelos?

Con las temperaturas templadas y la posibilidad de sol, es importante mantenerse hidratado, bebiendo suficiente agua. Aunque no habrá calor extremo, usar protector solar si se expone al sol por periodos prolongados es una buena práctica para cuidar la piel.

Al salir este miércoles, se aconseja vestir ropa ligera y cómoda, de colores claros. Es recomendable llevar un suéter ligero o chamarra, sobre todo en las mañanas y noches, cuando las temperaturas mínimas bajan a 9°C en Cholula, para evitar cambios bruscos.

¿Dónde consultar información oficial del clima en la región?

Para información actualizada sobre el clima en Puebla y Morelos, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil.

Estas instituciones emiten alertas y actualizaciones en tiempo real para que la población tome precauciones.

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