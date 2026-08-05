México vs. Panamá Sub-20 HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO al ‘Tri’ en camino a Los Ángeles 2028?

México y Panamá chocan en cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Concacaf).

La Selección Mexicana Sub-20 se juega este miércoles el pase al Mundial Sub-20 de 2027. El conjunto dirigido por Álex Diego recibe a Panamá en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en la búsqueda de las semifinales del torneo que otorga un boleto a Los Ángeles 2028 al campeón.

Después de completar una fase de grupos perfecta, el ‘Tricolor’ quiere refrendar su paso ganador frente a una selección panameña que apenas ‘raspó’ los cuartos de final como el mejor tercer lugar del torneo.

Horas antes, México Sub-23 goleó a Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ante lo que se espera que el ‘Tri’ Sub-20 responda de la misma manera ante el cuadro centroamericano.

México vs. Panamá Sub-20: Hora y dónde ver EN VIVO el partido

México quiere aprovechar la localía para mantenerse con vida en el torneo continental y asegurar un lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen. Estos son los datos del partido:

Partido: México vs. Panamá

México vs. Panamá Instancia: Cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026

Cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Miércoles 5 de agosto de 2026 Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Cuauhtémoc, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: ESPN y Disney+

En un artículo oficial, la Concacaf recordó que el ganador de esta serie avanzará a las semifinales y obtendrá automáticamente uno de los cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Además, el campeón del torneo participará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a menos que este sea Estados Unidos; como ya tienen boleto al ser locales, se clasificaría el otro finalista.

¿Cómo llega México al partido contra Panamá en el Campeonato Sub-20?

El ‘Tri’ del entrenador mexicano Álex Diego llega con confianza después de terminar como líder del Grupo B tras conseguir tres victorias consecutivas. En su último compromiso goleó 4-0 a Guatemala con anotaciones de Diego Ramírez, Hugo Camberos, Luis Gamboa y Nelson Cedillo.

México cerró la primera fase con nueve goles anotados y sin recibir ninguno. Además, Camberos marcó un gol en cada uno de los tres partidos disputados, cifra que lo coloca entre los máximos goleadores del campeonato.

De acuerdo con ESPN, Camberos superó los calambres que presentó en el duelo anterior y está disponible para iniciar; en tanto Santiago Sandoval continúa su recuperación tras una cirugía en la mano y solo sería utilizado en caso de emergencia. El portero mexicano Sebastián Liceaga cumple una suspensión de tres partidos, por lo que Cristo Navarrete apunta a defender el arco de nueva cuenta.

¿Cómo llega Panamá a los Cuartos de final ante México Sub-20?

Panamá clasificó como el mejor tercer lugar de la fase de grupos tras registrar una victoria, un empate y una derrota. El equipo aseguró su pase gracias a una contundente victoria de 4-0 sobre Honduras.

En ese encuentro anotaron Josué Wood, Moisés Richards, Gerson Gordon y Carlos Rodríguez. Ese resultado permitió a los panameños cerrar la fase con seis goles a favor y llegar con relativa confianza al duelo frente al anfitrión.

El entrenador Mike Stump destacó el potencial ofensivo del conjunto mexicano antes del compromiso. “El número 11 es muy bueno... no le veo falencias, ese equipo es durísimo. Están en casa, el estadio estará a reventar y son los favoritos”, expresó ante la prensa en referencia al referente del ‘Tri’, Hugo Camberos.