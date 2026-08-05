¿Sube o baja? Especialistas son optimistas con dato de inflación en 2026, según Encuesta Citi

Por cuarta ocasión consecutiva, los analistas participantes de la Encuesta Citi de Expectativas redujeron sus estimaciones para la inflación al cierre de este año. A la par, ven un mejor panorama para este indicador hacia 2027.

La proyección para la inflación general al cierre de este año se ubicó en 4.02 por ciento, desde el 4.09 por ciento esperado en la edición pasada del documento. En tanto, se espera que el componente subyacente termine en un nivel de 4.0 por ciento, una ligera mejoría desde el 4.10 por ciento previo.

Incluso, se evidenció que hay instituciones que contemplan que el indicador general quedará por debajo del límite superior del rango establecido por el Banco de México (Banxico), que va de 2.0 por ciento a 4.0 por ciento, con un objetivo de 3.0 por ciento.

Por ejemplo, Signum Research previó que la inflación terminará el 2026 en 3.07 por ciento, una mejora considerable si se toma en cuenta que en la Encuesta Citi de Expectativas del 21 de julio consideró que cerraría en 3.37 por ciento. Por otro lado, Bankaool estimó que estará en 3.67 por ciento, desde su última estimación de 4.10 por ciento.

Por el contrario, en Actinver consideraron que aún habrá presiones que llevarán a la inflación a cerrar en 4.50 por ciento este año; mientras que en Mifel ven su nivel en 4.37 por ciento, seguido de las estimaciones de GBM y Masari Casa de Bolsa, con 4.30 por ciento; y BNP Paribas, Deloitte-Econosignal y HSBC, con 4.20 por ciento.

“Para el cierre de 2027, la expectativa de inflación general se mantuvo en 3.80 por ciento; para el componente subyacente, se mantuvo sin cambios en 3.80 por ciento respecto a la última encuesta. La expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2028–32 es de 3.70 por ciento, seis puntos base por debajo de la encuesta anterior”, precisó.

El resto de los indicadores revisados se mantuvo en niveles similares a lo visto hace quince días. Por un lado, 22 de los 35 participantes no prevén cambios en el corto plazo en la tasa de referencia por parte del Banco de México; mientras que siete esperan que el próximo ajuste sea un incremento y seis prevén un recorte hacia delante.

Sobre el comportamiento de la economía, se contempló que crecerá un 1.2 por ciento para este año, desde 1.1 por ciento, con un rango de estimaciones que va de 0.5 por ciento a 1.6 por ciento. Para 2027, el avance sería de 1.8 por ciento, igual que en la encuesta anterior.

Respecto al tipo de cambio, el consenso anticipó que se ubicará en 17.90 pesos por dólar al cierre de 2026, con expectativas que van de 17.00 a 19.03 unidades por billete verde.

Para el cierre de 2027 terminaría en un nivel de 18.50 pesos por dólar. Para ambos períodos es igual que hace dos semanas.