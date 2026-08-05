Hackean al FUCAM: Roban datos de pacientes con cáncer de mama y estudios radiológicos que se realizaron

El FUCAM informó que realizará una auditoría relacionada con el hackeo a datos de pacientes.

La Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) informó a sus pacientes que sufrió un incidente de seguridad digital que comprometió datos personales. Por ello, llamaron a no caer en llamadas y correos fraudulentos en los que soliciten dinero o información a las pacientes con cáncer de mama.

Nombres completos, números telefónicos y correos electrónicos fueron parte de la información a la que se accedió durante el hackeo.

Además, FUCAM notificó que fueron vulnerados tipos de estudios radiológicos o de metodología, por ejemplo: radiografías, resonancias magnéticas, tomografías, entre otras, que fueron “objeto de un acceso o divulgación no autorizada”, de acuerd con un correo que llegó a pacientes al que El Financiero tuvo acceso.

FUCAM aclaró que los resultados médicos detallados, informes de radiólogos e imágenes diagnósticas reales no fueron afectados por el hackeo, y tampoco se vio afectada la información financiera, de tarjetas de crédito o cuentas bancarias de las pacientes.

FUCAM llama a evitar fraudes tras hackeo

Como respuesta al incidente de seguridad digital, FUCAM mencionó que desconoce si los datos de las y los pacientes se utilizaron para fines maliciosos; sin embargo, sugirió que si te atiendes en el lugar, sigas estos pasos:

Desconfía de llamadas o mensajes sospechosos que hagan referencia a tu historial de estudios médicos, o que soliciten dinero y datos bancarios . Finaliza la comunicación de inmediato.

. Finaliza la comunicación de inmediato. Revisa tus correos electrónicos. Sé cauteloso con los correos electrónicos de remitentes desconocidos, especialmente aquellos que te piden entrar a enlaces maliciosos o que piden que confirmes contraseñas, acto conocido como phishing.

Verifica la identidad de la clínica o entidad médica que te contacta y llama directo a los números telefónicos oficiales de la institución.

FUCAM reitera que los únicos medios de contacto que tienen son los siguientes:

Correos electrónicos: fucam@fucam.org.mx y entrega.resultados@fucam.org.mx.

Teléfono de atención: 55 5678 0600.

Números de WhatsApp: 55 6816 3611 y 55 1802 5012.

FUCAM anuncia auditoría tras hackeo

Luego del hackeo a FUCAM, la institución contra cáncer de mama informó que logró contener el sistema y aisló los servidores con la información vulnerada.

Posteriormente implementó medidas de autenticación de usuarios y modificó credenciales de acceso técnico, además de que reforzó firewalls de su red médica.

Finalmente, anunció una auditoría con expertos externos en ciberseguridad para verificar sistemas y prevenir riesgos futuros.