‘Paga lo que puedas, come lo que quieras’: Fecha, restaurantes y dinámica del evento para echar un buen taco

'Come lo que quieras, paga lo que puedas' se celebra en agosto de 2026. (Foto: IA).

Una mesa puesta, un platillo recién servido y la posibilidad de decidir cuánto pagar por él. Esa es la propuesta de Paga lo que puedas, come lo que quieras, una iniciativa nacida en México que este año dará un paso fuera de sus fronteras con la participación de más de un centenar de restaurantes en distintos países.

El proyecto es impulsado por Masala y Maíz, restaurante mexicano que rechazó una nominación de The World’s 50 Best en 2021 por fomentar abuso y sexismo; posteriormente, fue reconocido con una estrella en la Guía Michelin.

¿Qué es ‘Paga lo que puedas, come lo que quieras’?

El Día Global de Paga lo que puedas surgió a partir de una iniciativa del restaurante Masala y Maíz, que hace algunos años decidió eliminar por un día los precios fijos de su menú. Se trata de un modelo de compartir la mesa basado en la confianza.

Varios restaurantes de comida mexicana participan en la iniciativa. (Foto: Shutterstock).

Según explicó el restaurante en Instagram, la propuesta consistió en mantener “los mismos ingredientes excepcionales y la misma hospitalidad, pero servidos con confianza en lugar de una cuenta”. La invitación fue sencilla: “Invitamos a las personas a comer lo que quisieran y pagar lo que pudieran.”

El resultado fue una experiencia que transformó la dinámica del restaurante: “Las personas se apoyaron unas a otras. Algunas pagaron menos. Otras pagaron más. Familias que siempre habían querido visitarnos finalmente pudieron hacerlo. Personas desconocidas compartieron mesa. Nacieron nuevas amistades. El restaurante se sintió diferente. Fue hospitalidad en comunidad”.

El año pasado la invitación se extendió a restaurantes de la Ciudad de México y participaron más de 20 establecimientos. Posteriormente comenzaron a recibir mensajes de negocios de otros países interesados en sumarse.

Por ello, este año el proyecto tendrá alcance internacional. La iniciativa funcionará con una misma mecánica en todos los restaurantes participantes.

Al explicar las razones que llevaron a distintos restaurantes a participar, los organizadores compartieron algunas de las respuestas más frecuentes:

“Porque queremos que todos tengan acceso a una buena comida.”

“Porque cocinar es cuidar.”

“Porque la hospitalidad debería ser para todos.”

“Porque la comunidad siempre ha estado en el centro de nuestro trabajo.”

Los organizadores señalaron que la edición reúne más de 100 restaurantes, distribuidos en 57 ciudades y 13 países.

¿Dónde y cuándo es ‘Paga lo que puedas, come lo que quieras’?

El primer Día Global de Paga lo que puedas se realizará el 26 de agosto.

De acuerdo con Masala y Maíz, participarán con su menú habitual restaurantes de México, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Francia, India, Italia, Nigeria, Perú, Portugal, España, Turquía y Brasil.

Lista de restaurantes de México que participan en el evento

En México participan 36 restaurantes, distribuidos en 10 estados: Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.

La Ciudad de México concentra la mayor parte de los establecimientos, con 25 restaurantes.

Baja California Sur

Pólvora

La Ventana

Guanajuato

DIGNO Cocina Honesta, León

Bennu, San Miguel de Allende

Jalisco

Aro, Guadalajara

Ciudad de México

Agrotaberna Monstruo de Agua

Ahumalia

Almanegra (Escandón, Moderna, Narvarte y Roma)

Axolotita Agrofonda

Baldío

Bao Bao

Café de Nadie

Ciclo Mexicano

Expendio de Maíz

Loup Bar

Malix

Mamma Ricotta

Masala y Maíz

Mignon Pâtisserie

Mita

Outline

Panadería Cinco y Dos

Restaurante Mux

Rudo

Savvia

Sobremesa Desayunador & Aperitivos

Terral Agrobar

Tina Café

Umani Fermentos

Via Sol

Michoacán

Restaurante Ke-Quén, Zitácuaro

Morelos

Sotobosque, Tepoztlán

Nayarit

Makai Cocina Marina, Punta de Mita

Querétaro

Dolia Cocina, Santiago de Querétaro

San Luis Potosí

Chau! Resto

Yucatán

Barrio Maíz, Mérida

Ramiro Cocina, Mérida

Restaurantes en otros países que participan