Almorzó como ‘Pancho’ Villa: Este es el restaurante donde Evo Morales comió en CDMX

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta una orden de captura en su país y ha mantenido una estrecha relación con México y con diversas figuras de la izquierda latinoamericana. Tras recibir asilo político en 2019, el líder boliviano también visitó el restaurante La Ópera, uno de los espacios más emblemáticos e históricos de la CDMX.

En septiembre de 2022, Morales compartió mesa con el expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, y con el entonces canciller Marcelo Ebrard, previo a las celebraciones del Grito de Independencia.

Con casi siglo y medio de historia, el restaurante La Ópera se convirtió en punto de reunión de presidentes, revolucionarios, escritores e intelectuales. Entre sus múltiples anécdotas destaca la del disparo que Francisco ‘Pancho’ Villa dejó en el techo y que aún puede verse.

¿Cómo fue la comida de Evo Morales en La Ópera junto a Mujica y Ebrard?

En septiembre de 2022, Evo Morales viajó a la Ciudad de México en el contexto de los festejos por el 212 aniversario de la Independencia. Su visita coincidió con la presencia del expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, quien también acudió como invitado a las celebraciones oficiales, en lo que sería una de sus últimas visitas al país antes de su fallecimiento.

En ese marco, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, organizó una comida previa a la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro reunió a Morales, Mujica y al propio canciller en La Ópera, un lugar que suele elegirse para reuniones con carga simbólica por su historia y ubicación en el corazón de la capital del país.

La reunión no fue un acto protocolario abierto, sino un encuentro más discreto que quedó documentado por una fotografía publicada por Marcelo Ebrard en redes sociales. En la imagen se observa a los tres líderes sentados a la mesa dentro del salón principal del restaurante, rodeados por la decoración clásica del lugar.

En su mensaje, el entonces canciller dio la bienvenida a Morales y Mujica, a quienes describió como “entrañables amigos” y figuras vinculadas a las luchas sociales en América Latina.

Más allá de la imagen, no se dieron detalles sobre la conversación ni sobre los temas que abordaron durante la comida. Aun así, el encuentro quedó como una de las postales recientes de la actividad política de Evo Morales en México, donde años antes, en 2019, había recibido asilo político.

Restaurante La Ópera [Fotografía. Marcelo Ebrard/red social X]

¿Cuál es la historia del restaurante La Ópera en la CDMX?

La historia del restaurante La Ópera comenzó en 1876, cuando las hermanas francesas Boulangeot abrieron una repostería en la esquina de San Juan de Letrán y avenida Juárez, donde hoy se encuentra la Torre Latinoamericana. El negocio ofrecía café, postres y licores a quienes acudían al Gran Teatro Nacional.

Tras la demolición del teatro para abrir la calle 5 de Mayo, el establecimiento se mudó en 1895 a la esquina de Filomeno Mata y 5 de Mayo, donde adoptó su formato de restaurante y cantina. Desde entonces se consolidó como un espacio frecuentado por la élite del Porfiriato.

Además de Porfirio Díaz, el lugar fue frecuentado por figuras como Carmen Romero Rubio y José Yves Limantour, quienes acudían con regularidad, atraídos tanto por la calidad de su cocina como por la decoración afrancesada que aún distingue al establecimiento.

Con el estallido de la Revolución Mexicana, el negocio dio un giro radical. La Ópera se convirtió en una cantina tradicional donde se servían bebidas alcohólicas como tequila, pulque y otros destilados, acompañadas de antojitos y platillos sencillos para soldados y revolucionarios, dejando atrás el servicio elitista.

¿Por qué el balazo de Pancho Villa sigue siendo el mayor símbolo de La Ópera?

La historia del balazo de Francisco ‘Pancho’ Villa es, quizá, la anécdota más conocida de La Ópera y la que mejor resume el paso de la Revolución por el restaurante.

Todo ocurrió en diciembre de 1914, cuando Villa y Emiliano Zapata entraron a la Ciudad de México y sus tropas comenzaron a ocupar distintos espacios del Centro Histórico.

En esos días, La Ópera dejó de ser un sitio exclusivo para la élite y se convirtió en punto de reunión de soldados de la División del Norte, que acudían a beber y celebrar dentro del establecimiento.

Fue en ese ambiente cuando, según la versión más difundida, ‘Pancho’ Villa —quien no consumía alcohol— se molestó al ver a sus hombres en plena fiesta, sacó su pistola y disparó directamente al techo para imponer orden.

El estruendo detuvo la celebración de inmediato. La bala quedó incrustada en el plafón de uno de los salones principales, convirtiéndose en una marca tangible de aquel episodio.

Con el paso de los años, la escena se transformó en leyenda. Algunas versiones señalan que Villa disparó porque nadie le hacía caso cuando intentaba hablar; otras sostienen que lo hizo para intimidar a una mujer. Sin embargo, ningún relato ha sido corroborado.

Lo que sí permanece es la huella. Hoy, el balazo está señalado con un aro metálico que permite ubicarlo fácilmente y se ha convertido en uno de los principales atractivos del lugar, una evidencia visible de cómo la historia también quedó marcada en los techos de La Ópera.

Tras la Revolución, el restaurante recuperó su carácter como punto de reunión de la vida política e intelectual del país. Entre sus visitantes estuvieron los expresidentes Miguel Alemán y Adolfo López Mateos.

También acudieron figuras de la cultura como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, José Luis Cuevas y Fernando Benítez, quienes incluso protagonizaron una de las fotografías más conocidas del lugar.

Con el paso del tiempo, La Ópera continuó recibiendo a personajes de alto perfil, desde escritores como Gabriel García Márquez y Octavio Paz hasta líderes políticos contemporáneos como José Mujica y Evo Morales.

Pancho Villa Según cuentan en el lugar, este es el balazo que Pancho Villa dejó en el techo de Ópera Bar. (Foto: Facebook / Ópera Bar).

¿Qué puedes comer en La Ópera y cuánto cuesta?

La carta de La Ópera mantiene la influencia de la cocina española que ha caracterizado al establecimiento desde el siglo XIX, aunque también incorpora una amplia variedad de platillos mexicanos.

El menú combina mariscos, pescados, carnes, aves y antojitos, además de especialidades de temporada. Entre los platillos más representativos aparecen los caracoles al chipotle, el pulpo a la gallega, distintos pescados y mariscos preparados al gusto, la lengua veracruzana y la paella valenciana.

La oferta se complementa con opciones de cocina mexicana como enchiladas, tlacoyos y molcajetes, además de postres tradicionales y una extensa carta de bebidas que incluye vinos, cocteles, mezcales, tequilas y whiskies.

El restaurante La Ópera se mantiene como un testigo silencioso del paso del tiempo en la CDMX. Aquella comida entre Marcelo Ebrard, Evo Morales y José Mujica forma parte de la memoria reciente de un espacio donde la historia y la política se entrelazan de forma natural.