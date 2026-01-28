‘Aprendió en la Revolución’: Así es La Cuchilla, tortería que fundó la cocinera de Emiliano Zapata

En temporada decembrina, La Cuchilla ofrece la clásica torta de bacalao; además, se venden tacos al pastor. (Foto: Cuartoscuro/ Wiki Commons)

Son pocos los restaurantes de la Ciudad de México que pueden presumir haber recibido la visita de actores de la época de oro del cine mexicano, y uno de ellos es la tortería La Cuchilla, un negocio con 111 años de tradición.

Tal como sucede con la taquería El Taquito, por las mesas de esta tortería histórica pasaron celebridades que van desde la actriz María Félix hasta el comediante Mario Moreno ‘Cantinflas’, quienes se dejaron conquistar por su sazón.

A diferencia de lugares como Tortas Don Polo, en donde las preparaciones son calientes, la especialidad de La Cuchilla son las carnes frías, elaboradas como lo solía hacer su fundadora durante la Revolución Mexicana.

¿Cuál es la historia de La Cuchilla, tortería de la cocinera de Emiliano Zapata?

Era un día común para Luz, una joven de 13 años originaria de Apan, Hidalgo, cuando ella y sus familiares escucharon que el tren de vapor estaba cerca, por lo que su mamá le pidió acudir para tomar una cubeta de agua de la locomotora.

“‘Córrele, ve a traer agua caliente de la locomotora’, le dijo su mamá y nunca regresó. Se la robó el tren revolucionario”, explicó en una entrevista con Canal Once Enrique Ávila González, dueño de La Cuchilla y bisnieto de Luz.

En aquella época convulsa de la historia de México, la adolescente conoció a uno de los personajes más famosos de la Revolución: Emiliano Zapata, con quien permaneció para trabajar como una de sus cocineras.

Luz aprendió a conservar la carne en vinagre durante la Revolución e implementó la misma receta para sus tortas. (Foto: Unsplash)

“Ella anduvo con Emiliano Zapata, fue una de sus cocineras en la Revolución”, afirma Enrique Ávila. En ese periodo, Luz aprendió a preparar carnes frías a la vinagreta, una receta que desarrolló durante sus años como cocinera.

“Padecían de luz, gas y todo eso, y ella implementó cocinar las carnes y conservarlas en vinagre”, comparte el dueño de La Cuchilla. Cuando la Revolución terminó, permaneció en la Ciudad de México, donde vio una oportunidad de negocio.

“Se acordó de cómo se preparaban las carnes en la Revolución y así fue como lo implementó”, relató Enrique. Luz comenzó a hacer las tortas frías con su receta, la cual no solo conquistó a los chilangos hambrientos, sino también a diversas celebridades.

¿Qué famosos han comido tortas en La Cuchilla?

Enrique Ávila recuerda que su bisabuela llegó a preparar tortas de carnes frías para el actor Pedro Infante, quien tiempo después invitó a la actriz María Félix a probarlas.

Sobre las visitas de ‘La Doña’, Enrique recuerda que Luz tenía muy presente el momento en que la actriz llegaba: “Venía María Félix en su Cadillac (…) su dama de compañía le daba de comer en la boca, porque ella llevaba sus guantes y todo”, comentó en entrevista con La Pejeguía del buen comer.

María Félix era una de las clientes asiduas a La Cuchilla. (Foto: Cuartoscuro) (Guillermo Perea)

Con los años, llegaron al establecimiento otros íconos de la época de oro del cine mexicano, como Jorge Negrete, así como figuras más contemporáneas, entre ellas Mario Moreno ‘Cantinflas’. Entre las favoritas de los famosos se encontraban las tortas de salpicón y lomo.

En tiempos más recientes, La Cuchilla recibió la visita del presentador de televisión Paco Stanley, Omar Chaparro y la actriz Carmen Campuzano.

Además, políticos han probado las preparaciones de La Cuchilla, entre ellos Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien manda a comprar sus tortas en este lugar.

¿Cómo es La Cuchilla y qué tortas venden?

La tortería La Cuchilla es un restaurante pequeño, ya que en su interior se encuentra la cocina, la cual cuenta con una parrilla. Esto se debe a que no solo se venden tortas de carnes frías, también hay opciones calientes como las de pierna, huevo y pastor.

En el exterior se ubican las mesas donde los clientes pueden sentarse a comer tranquilamente. Aunque su menú no es amplio, cuenta con buenas alternativas a las tortas más comunes.

Las tortas de La Cuchilla ofrecen la receta original de su fundadora y tacos de pastor. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Las tradicionales son las de lomo, lengua y salpicón, pero también hay de pierna adobada, cochinita pibil, milanesa de pollo, salchicha de pavo, quesos y pastor. Además, se pueden encontrar tacos y, en temporada decembrina, bacalao.

La Cuchilla no cuenta con un menú actualizado; sin embargo, de acuerdo con la información compartida en Google Maps, el gasto promedio en la tortería es de 100 pesos por persona.

¿En dónde está La Cuchilla, tortería con 111 años de historia?

La Cuchilla está ubicada en la calle Doctor Liceaga número 167, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El negocio abre de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche; los sábados, el horario es de 1:00 de la tarde a 7:00 de la noche, y los domingos permanece cerrado, de acuerdo con Google Maps.