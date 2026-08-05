‘Veneno para las hadas’ con música en vivo: ¿Cuándo es la función especial GRATIS en Chapultepec?

Casa del Lago UNAM proyectará con música en vivo 'Veneno para las hadas' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Casa del Lago UNAM, IA Gemini).

La Casa del Lago de la UNAM celebra el 40 aniversario de la película Veneno para las hadas con una función especial que combina la proyección de la cinta con música en vivo.

Como parte de las actividades por el Día Nacional del Cine Mexicano, el complejo cultural abre sus puertas al público con uno de los clásicos más reconocidos del terror nacional.

Para ello, usan una copia restaurada en 4K de la película del director mexicano Carlos Enrique Taboada, además de una musicalización creada especialmente para esta presentación.

Fecha y hora: ¿Cuándo es la función de ‘Veneno para las hadas’ en Casa del Lago?

La función especial se realiza el sábado 15 de agosto, a las 18:30 horas, en el Foro Alicia Urreta de Casa del Lago UNAM, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

El acceso es gratuito, sujeto al aforo disponible. Debido al interés que suele generar este tipo de actividades y a que el foro es un espacio al aire libre, se recomienda llegar con anticipación para conseguir lugar.

La proyección cuenta con una musicalización en vivo creada exclusivamente para esta ocasión. De acuerdo con Casa del Lago UNAM, el ensamble fue comisionado para reinterpretar la atmósfera de la película mediante una propuesta sonora contemporánea.

El grupo estará integrado por la vocalista Camille Mandoki, la percusionista Topacio Ortiz, la arpista Alondra Máynez y la artista e investigadora Malitzin Cortés, quienes combinan voz, percusión, arpa, electrónica y experimentación sonora para acompañar la exhibición de la cinta.

El centro de cultura indicó que la copia restaurada en 4K fue facilitada por el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

‘Veneno para las hadas’: ¿Por qué es un clásico del cine mexicano?

Estrenada en 1986 y dirigida por Carlos Enrique Taboada, Veneno para las hadas convirtió una historia protagonizada por dos niñas en un referente del terror psicológico mexicano, gracias a una narrativa que explora la imaginación, la superstición y el poder de la sugestión.

La película fue protagonizada por Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez, y obtuvo cinco Premios Ariel, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección. También recibió reconocimientos por apartados como fotografía, música y actuación infantil.

Aunque Taboada dirigió otros títulos emblemáticos como Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche y El libro de piedra, esta producción suele considerarse una de las obras más importantes de su filmografía por el reconocimiento crítico que obtuvo y por la influencia que mantiene dentro del cine de horror mexicano.

¿No puedes ir a Casa del Lago? ‘Veneno para las hadas’ también llega a la Cineteca Nacional

Además de la función musicalizada en Casa del Lago, Veneno para las hadas forma parte del ciclo gratuito Voces y Miradas del Cine Mexicano, organizado en la Cineteca Nacional Chapultepec.

La película se proyecta el miércoles 9 de septiembre, a las 17:00 horas. La entrada es gratuita mediante cortesías disponibles en taquilla el mismo día de la función y sujetas a disponibilidad. Cabe recordar que esta función será tradicional, no con música en vivo como sí en Casa del Lago.

El ciclo —iniciado a finales de julio— recorre distintas etapas del cine nacional con funciones moderadas y una selección de películas representativas. Estas son las funciones que le quedan:

5 de agosto: Sueño en otro idioma

12 de agosto: Viridiana

19 de agosto: La ley de Herodes

26 de agosto: Ahí está el detalle

2 de septiembre: El inocente

9 de septiembre: Veneno para las hadas

23 de septiembre: La cocina

La programación reúne producciones que abarcan desde la Época de Oro del cine mexicano hasta títulos contemporáneos, con el objetivo de acercar al público a distintas etapas de la cinematografía nacional.