Presupuesto de IMCINE y EFICINE incrementan en 192 MDP: Impulsan un cine mexicano fuerte y diverso en 2026

El Gobierno de México apoya el crecimiento del cine nacional.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, refrendó su compromiso con el impulso y fomento del cine nacional.

Con el objetivo de fortalecer la producción, ampliar la diversidad y asegurar una mayor presencia del cine mexicano en la vida pública, se ha sostenido un incremento presupuestal desde 2024 y que continúa en 2025 y 2026.

EFICINE crece y fortalece la industria

En 2024, el estímulo fiscal creció 16.43 por ciento, un incremento que no se veía desde hace una década.

Esto significó 115 millones de pesos adicionales, con lo que la bolsa alcanzó 815 millones de pesos: más proyectos, más diversidad, más voces.

En 2025 se refuerza con un incremento en los montos a solicitar por proyecto de Producción y de Distribución.

IMCINE con más herramientas para llegar a más territorios

El presupuesto 2026 para IMCINE crece 24.57 por ciento respecto a 2025: una señal contundente de continuidad y fortalecimiento institucional.

Son más de 77 millones de pesos adicionales. Con esto, IMCINE operará con una bolsa total de 391.4 millones de pesos: una institución más robusta para atender los distintos procesos cinematográficos y audiovisuales en más regiones del país.

¿Qué posibilita este incremento?

Impulsar nuevos guiones y nuevas voces.

Descentralizar la producción hacia estados y regiones históricamente subrepresentadas.

Fortalecer proyectos de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Llevar cine mexicano a más lugares del país.

Consolidar un IMCINE con mayor capacidad técnica, operativa y de sistematización.

Con ello, el Estado apuesta por más películas mexicanas que se produzcan y circulen por todo el país.