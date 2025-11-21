Invierte 2 mdd para atraer cine y series a NL

Studio Mart invirtió 2 millones de dólares (mdd) en Santa Catarina para desarrollar un complejo audiovisual, un foro de 800 metros cuadrados especializado en filmaciones de cine, series, comerciales y contenido digital.

La empresa, fundada hace 19 años, busca que Nuevo León (NL) capturara una mayor parte de la producción internacional que hoy se concentra en Ciudad de México y Jalisco.

“Llevamos casi dos décadas empujando para que esta industria se reconozca como una industria real en NL; no contaminamos, generamos empleo y ponemos al estado en pantallas donde ninguna fábrica china te va a poner”, detalló Gabriel Guzmán, fundador y CEO de Studio Mart.

El complejo forma parte de una estrategia más amplia, ya que la compañía instalará otro estudio de 200 metros cuadrados en San Pedro para contenido digital y montará una sala profesional de corrección de color y posproducción de audio dentro de Victoria Records, en el Obispado.

En total, las inversiones adicionales sumaron alrededor de 5 millones de pesos (mdp).

Guzmán explicó que Studio Mart operó bajo cuatro áreas: renta de equipo de cámara, iluminación y tramoya; foros; campers para producciones en locación; y servicios de postproducción. Paralelamente, su otra empresa, IMAGYX Entertainment —que nació en el 2000— desarrolla películas propias, series y servicios de producción para compañías extranjeras.

“Tenemos buena relación con productoras de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; muchas ya han filmado aquí y quedan sorprendidas con la calidad del crew regio y los costos, que están alrededor de 30% por ciento por debajo de los de Texas”, afirmó.

La firma ha trabajado en proyectos como las tomas oficiales de FIFA para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México; escenas para películas de Netflix en Los Cabos; comerciales de marcas asiáticas y diversos videoclips.

El empresario, ex presidente del Clúster de Medios Creativos, aseguró que la Ley de Cinematografía de Nuevo León —promulgada hace un año— fue clave para atraer más producciones, sobre todo por la posibilidad de incorporar estímulos como los que hoy impulsan a Jalisco o Colombia. Añadió que buscan consolidar las condiciones para que el talento formado por universidades locales no migre a otros estados o países.