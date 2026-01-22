¿Qué es ‘Espacio de Escucha’, nuevo proyecto de Descarga Cultura. UNAM y Casa del Lago?

La apertura contará con una muestra de diez títulos de Descarga Cultura.UNAM, pensados especialmente para los visitantes de este recinto. (Cultura UNAM).

¿Buscas un espacio en la ciudad en el que puedas acercarte a la cultura al aire libre a partir de tus oídos y sin gastar un peso? Casa del Lago UNAM tiene una sorpresa para ti, pues este enero se abre al público de todas las edades Espacio de Escucha, un proyecto colaborativo con Descarga Cultura.UNAM, que busca acercar a la gente el acervo sonoro universitario a través de una experiencia gratuita, abierta y accesible.

La inauguración tendrá lugar este jueves 22 de enero de 2026 a las 5pm, a cargo de Cinthya García Leyva, directora de Casa del Lago, y Myrna Ortega, Secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de CulturaUNAM y responsable de Descarga Cultura.UNAM.

La apertura contará con una muestra de diez títulos de Descarga Cultura.UNAM, pensados especialmente para los visitantes de este recinto, entre las que se encuentran audios, en voz propia, de Elisa Mastromatteo, Juan José Arreola, León Felipe, Jaime Sabines, Rosario Castellanos y Briceida Cuevas Cob, con poesía en maya. Además de poesía de Sor Juana, Frankenstein de Mary Shelley y dos charlas sobre el emblemático proyecto de Casa del Lago: Poesía en Voz Alta, con la voz de uno de sus más reconocidos protagonistas, el académico y reconocido director de teatro José Luis Ibáñez.

Recordemos que Descarga Cultura.UNAM se ha consolidado como una plataforma digital de la UNAM que ofrece acceso gratuito a archivos de audio de diversas disciplinas culturales, como poesía, teatro, narrativa, conferencias, y, por supuesto, música, en voz de importantes figuras del ámbito literario, cultural y artístico.

Por su parte, Poesía en Voz Alta, fundado en 1956, es un proyecto universitario auspiciado desde 1959 por Casa del Lago, que transformó por completo la forma de experimentar y crear la poesía y el teatro en México.

Octavio Paz, Juan José Arreola, Leonora Carrington y Elena Garro, fueron algunas de las figuras culturales que impulsaron Poesía en Voz Alta, promoviendo una puesta en escena innovadora donde la palabra poética se vinculó con la voz, el cuerpo, el espacio y las artes visuales. Fue tan grande el impacto en la historia cultural universitaria y nacional que ha inspirado, décadas después, el festival internacional del mismo nombre que cuenta ya con 21 años de existencia.

Esta selección representativa de la diversidad y valor del patrimonio sonoro universitario podrá disfrutarse en una terraza del recinto ubicado en el bosque de Chapultepec, con acceso a todos los visitantes, para que puedan escuchar sin prisa, con libertad y las veces que quieran. Posteriormente, la selección sonora se sustituirá y los visitantes podrán ampliar sus opciones de escucha. A través de este Espacio de Escucha, Descarga Cultura.UNAM y Casa del Lago reafirman su compromiso con la difusión de la cultura, la memoria sonora y el acceso libre a contenidos que enriquecen la vida universitaria y el diálogo con públicos diversos.

Recordamos que los horarios de visita en Casa del Lago son miércoles a domingo de 11am a 6pm, y está ubicado en el Bosque de Chapultepec, Primera Sección s/n, San Miguel Chapultepec, Ciudad de México.