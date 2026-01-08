¿Listo para entrar a la UNAM? Conoce las fechas de la convocatoria y el examen de admisión

¡Futuro universitario! Ya falta poco para que inicie la convocatoria al examen de la UNAM de ingreso a la licenciatura, así que anota las fechas clave y comienza a prepararte para la prueba.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya tiene delineadas las fechas relacionadas con el examen de admisión a licenciaturas, no solo para las facultades de Ciudad Universitaria, sino para los planteles de la Facultad de Estudios Superiores (FES) que se encuentran en la Ciudad de México y el Estado de México.
Las convocatorias abrirán durante enero y se extenderán hasta marzo, no solo para quienes entrarán a la UNAM por examen, sino por pase reglamentado, así como el proceso de ingreso a los bachilleratos de la UNAM, es decir, la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).
Esto es todo lo que tienes que saber sobre las convocatorias de la UNAM para el ciclo escolar 2026-2027 y qué necesitas para el examen de ingreso a la licenciatura:
Examen de ingreso a la UNAM: ¿Cuándo sale la convocatoria y son la primera y segunda vuelta?
Estas son las fechas clave del examen de la UNAM para la licenciatura y todo lo que tienes que saber al respecto.
¿Cuándo sale la convocatoria del examen de ingreso a la UNAM?
La convocatoria para el examen de ingreso a la UNAM en el nivel licenciatura saldrá el próximo lunes 12 de enero.
Dicha convocatoria será principalmente para los sistemas escolarizado y de SUAyED, que es para la modalidad abierta y a distancia.
El registro de aspirantes por internet será del 23 de enero al 3 de febrero. En esas fechas deberás tener a la mano todos los documentos que la UNAM solicitará en la página web de su convocatoria 2026.
¿Cuándo es el examen de ingreso a la UNAM en 2026?
La aplicación del examen de ingreso de la UNAM, que recientemente sufrió un hackeo, será, en sus dos vueltas, entre el 23 de mayo y el 10 de junio.
Una vez que cumplas con los requisitos y apliques el examen, el siguiente paso es esperar los resultados de la UNAM, que se publicarán el 17 de julio.
Las inscripciones serán del 3 al 7 de agosto, mientras que el inicio del ciclo escolar para licenciaturas será el lunes 10 de agosto.
Pase reglamentado de la UNAM: Estas son las fechas clave
Si estás en tu último año de ‘prepa’ o de CCH, estas son las fechas que debes tener en cuenta para el pase reglamentado de ingreso a la licenciatura de la UNAM en el ciclo escolar 2026-2027.
- Publicación de la convocatoria en la Gaceta de la UNAM: 19 de marzo.
- Registro de aspirantes por internet: 6 al 15 de abril.
- Resultados del pase reglamentado: 21 de julio.
En el caso del proceso por examen reglamentado, la recomendación de la UNAM es que tengas en cuenta el requisito obligatorio es tener todos los créditos necesarios.
Convocatoria para el CCH y la ENP en 2026: Fechas clave
En el caso de los alumnos que están por terminar la secundaria y quiere entrar a los bachilleratos de la UNAM como CCH o Escuela Nacional Preparatoria, estas son las fechas clave en el nuevo ECOEMS, es decir, el Espacio de Coordinación Media Superior del Valle de México y Zona Metropolitana:
- Publicación de la convocatoria: 13 de febrero.
- Registro de aspirantes en línea: Del 17 de marzo al 14 de abril.
- Aplicación del examen en línea: 20, 21, 27 y 28 de junio.
- Publicación de resultados: 18 de agosto.
- Inscripción: Del 24 al 28 de agosto.
- Inicio del ciclo escolar: 31 de agosto.