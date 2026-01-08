¿Listo para entrar a la UNAM? Conoce las fechas de la convocatoria y el examen de admisión

La UNAM dio a conocer las fechas de su examen de ingreso a la licenciatura. ¿Cuándo sale la convocatoria, los registros y los resultados?

¡Futuro universitario! Ya falta poco para que inicie la convocatoria al examen de la UNAM de ingreso a la licenciatura, así que anota las fechas clave y comienza a prepararte para la prueba.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya tiene delineadas las fechas relacionadas con el examen de admisión a licenciaturas, no solo para las facultades de Ciudad Universitaria, sino para los planteles de la Facultad de Estudios Superiores (FES) que se encuentran en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las convocatorias abrirán durante enero y se extenderán hasta marzo, no solo para quienes entrarán a la UNAM por examen, sino por pase reglamentado, así como el proceso de ingreso a los bachilleratos de la UNAM, es decir, la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Esto es todo lo que tienes que saber sobre las convocatorias de la UNAM para el ciclo escolar 2026-2027 y qué necesitas para el examen de ingreso a la licenciatura:

Examen de ingreso a la UNAM: ¿Cuándo sale la convocatoria y son la primera y segunda vuelta?

Estas son las fechas clave del examen de la UNAM para la licenciatura y todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cuándo sale la convocatoria del examen de ingreso a la UNAM?

La convocatoria para el examen de ingreso a la UNAM en el nivel licenciatura saldrá el próximo lunes 12 de enero.

Dicha convocatoria será principalmente para los sistemas escolarizado y de SUAyED, que es para la modalidad abierta y a distancia.

El registro de aspirantes por internet será del 23 de enero al 3 de febrero. En esas fechas deberás tener a la mano todos los documentos que la UNAM solicitará en la página web de su convocatoria 2026.

¿Cuándo es el examen de ingreso a la UNAM en 2026?

La aplicación del examen de ingreso de la UNAM, que recientemente sufrió un hackeo, será, en sus dos vueltas, entre el 23 de mayo y el 10 de junio.

Una vez que cumplas con los requisitos y apliques el examen, el siguiente paso es esperar los resultados de la UNAM, que se publicarán el 17 de julio.

Las inscripciones serán del 3 al 7 de agosto, mientras que el inicio del ciclo escolar para licenciaturas será el lunes 10 de agosto.

Pase reglamentado de la UNAM: Estas son las fechas clave

Si estás en tu último año de ‘prepa’ o de CCH, estas son las fechas que debes tener en cuenta para el pase reglamentado de ingreso a la licenciatura de la UNAM en el ciclo escolar 2026-2027.

Publicación de la convocatoria en la Gaceta de la UNAM: 19 de marzo .

. Registro de aspirantes por internet: 6 al 15 de abril .

. Resultados del pase reglamentado: 21 de julio.

En el caso del proceso por examen reglamentado, la recomendación de la UNAM es que tengas en cuenta el requisito obligatorio es tener todos los créditos necesarios.

Convocatoria para el CCH y la ENP en 2026: Fechas clave

En el caso de los alumnos que están por terminar la secundaria y quiere entrar a los bachilleratos de la UNAM como CCH o Escuela Nacional Preparatoria, estas son las fechas clave en el nuevo ECOEMS, es decir, el Espacio de Coordinación Media Superior del Valle de México y Zona Metropolitana: