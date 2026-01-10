¿Auroras en el Caribe? Alertan por posible súper llamarada solar que podría colapsar la tecnología mundial

Investigadores del Instituto de Geofísica (IGF) de la UNAM advirtieron sobre probabilidad de que el Sol genere una súper llamarada solar similar o incluso más intensa que la registrada el 1 de septiembre de 1859, conocida como la Tormenta de Carrington, un fenómeno histórico que provocó auroras boreales visibles hasta en el Caribe y fallas masivas en las redes telegráficas de la época.

El investigador Víctor Manuel Velasco Herrera, experto del IGF, explicó que durante el actual ciclo solar 25 —que inició hace varios años y continúa activo— existe una posibilidad real de que se manifiesten fulguraciones de energía extrema. Estas podrían desencadenar auroras en latitudes inusuales, incluidas regiones tropicales, aunque el peligro mayor radica en sus efectos sobre la tecnología moderna.

¿Qué es una súper llamarada solar?

Las llamaradas solares son explosiones energéticas en la superficie del Sol causadas por la reorganización de intensos campos magnéticos alrededor de manchas solares. Cuando estas erupciones alcanzan intensidades extremas, como las del histórico evento de Carrington, pueden liberar enormes cantidades de radiación y plasma hacia el espacio, impactando la magnetósfera terrestre.

De acuerdo con Velasco Herrera, los registros actuales indican que seguimos en el máximo del ciclo solar, con un número considerable de eventos de alta energía. Aunque la mayoría de estas tormentas solo producen perturbaciones geomagnéticas moderadas, una llamarada de tipo Carrington podría tener consecuencias graves para las infraestructuras tecnológicas.

Riesgos para la tecnología global

El investigador advierte que una súper llamarada pondría en jaque toda la tecnología que conocemos: internet, teléfonos, dispositivos inteligentes, satélites y computadoras cuánticas, los cuales quedarían obsoletos frente a una explosión solar de esa magnitud.

Por ello este tipo de evento se conoce como 'tormenta solar matatecnologías’, ya que podría dejar aisladas a las sociedades tecnológicas contemporáneas, eliminar gran parte de la información digital y provocar un retroceso en el conocimiento humano equiparable a miles de años.

“Si ocurriera una tormenta solar tipo Carrington en estos días nos dejaría incomunicados no por días, sino por meses o años, y toda la información en la ‘nube’ se perdería. Sería análogo a una nueva quema de la biblioteca de Alejandría”, señaló Velasco Herrera.

Auroras boreales en latitudes inusuales

Otro de los efectos más visibles de las tormentas solares es la aparición de auroras boreales y australes.

En eventos recientes, estos fenómenos se han observado más cerca del ecuador magnético de lo habitual, por ejemplo en el norte de México y otras zonas de latitudes medias. Esto ha llevado a los científicos a anticipar que pueden continuar estos avistamientos, incluso en latitudes sorprendentemente bajas, durante los próximos años.

Aunque las auroras son espectáculos naturales fascinantes, su presencia en regiones no polares indica que la magnetósfera terrestre está experimentando una mayor interacción con la actividad solar, lo que puede anticipar periodos de mayor inestabilidad geomagnética.

UNAM lidera el registro histórico de explosiones solares

Durante años, explicó el investigador Velasco Herrera, la comunidad científica se preguntó por qué no existían datos completos sobre explosiones solares anteriores a 1976. Fue durante la pandemia cuando, a través del contacto con especialistas de distintos países, se logró conformar una red internacional que permitió localizar registros dispersos correspondientes al periodo de 1950 a 1965, así como identificar que la información de 1937 a 1976 no estaba digitalizada.

Ante este vacío, científicos de la UNAM, en colaboración con colegas internacionales, emprendieron un proceso de digitalización y sistematización de archivos históricos. Este esfuerzo permitió reconstruir una serie continua de explosiones solares desde 1937 hasta 2022, lo que hoy ofrece un panorama sin precedentes sobre la actividad solar a lo largo de casi un siglo.

Gracias a este trabajo, la UNAM cuenta actualmente con una de las series de tiempo más completas del mundo sobre fulguraciones solares. A ello se suman datos históricos aún más antiguos, como observaciones atribuidas a Galileo Galilei y registros de manchas solares que abarcan de 1610 a 2025, con más de un millón de reportes generados por alrededor de 700 observadores.

En la actualidad, estos registros se integran con datos instrumentales y satelitales y, mediante el uso de inteligencia artificial, permiten identificar patrones en la actividad solar y estimar cuándo podrían volver a presentarse auroras en latitudes bajas.

“El Sol acumuló suficiente energía durante 15 o 20 años para mantener su ciclo actual, por lo que hay indicativos de que aún puede haber auroras boreales”, señaló Velasco Herrera.