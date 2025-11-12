Auroras boreales ‘pintan’ el cielo de colores este miércoles: ¿Desde dónde se ven? (FOTOS)

¡El espectáculo ya comenzó! Las auroras boreales ya son visibles en el hemisferio norte la noche de este miércoles 12 de noviembre, y algunas de las primeras imágenes fueron dadas a conocer.

Ciudades de Estados Unidos como Colorado y Kansas presentaron algunas de las primeras imágenes de las auroras boreales de este miércoles, luego de una tormenta geomagnética, también conocida como tormenta solar, que desde el martes 11 de noviembre afecta al mundo, luego de sus erupciones de viento solar que hicieron que las auroras boreales se vieran desde México.

Aunque las auroras del martes fueron las más intensas en meses, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, explicó que este miércoles se esperan efectos más tenues en el cielo.

Según las autoridades científicas, la última eyección de masa coronal ya impactó en la Tierra y trabajan para comprender su nivel de energía magnética; sin embargo, aseguraron que las auroras continuarán en ciertas regiones del hemisferio norte el jueves 13 de noviembre.

Así se ven las auroras boreales este jueves 13 de noviembre

Estas son algunas de las primeras imágenes de las auroras boreales de este jueves 13 de noviembre, resultado de una tormenta geomagnética que afectó señales y satélites.

En el Parque Estatal Eldorado Canyon de Colorado se observaron algunas de las auroras boreales de este miércoles, con un cielo completamente pintado de rojo y destellos verdes y amarillos:

Alaska es otra de las ciudades donde se registran algunas de las auroras boreales este miércoles:

Wisconsin se suma a la lista de estados en los que se presenciaron las auroras boreales este miércoles.

Incluso los Alpes suizos se pintaron de colores con las auroras boreales este miércoles, de acuerdo con medios locales.

Chicago es otra de las ciudades en las que se ven las auroras boreales, que comenzaron desde inicios de noviembre:

La Coordillera de Wichita, Oklahoma, también registró el espectáculo celeste de las auroras boreales por la tormenta geomagnética.

Islandia, uno de los países donde las auroras boreales son comunes, fue testigo nuevamente de las auroras boreales.

Montana es una de las ciudades en las que se vieron las auroras este miércoles:

Es posible que a lo largo de la noche se presenten más imágenes de las auroras boreales.