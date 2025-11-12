Frente frío 14 se apodera de CDMX: ¿Qué alcaldías están en alerta por bajas temperaturas?

La alerta amarilla por frío estará activa en tres alcaldías de la CDMX durante las próximas horas.

El frío va para largo debido a que a pesar del aumento en la temperatura, al menos tres alcaldías de la Ciudad de México están en alerta amarilla por dichas condiciones.

El pronóstico aplica para la madrugada del jueves 13 de noviembre, cuando alcanzará de 4 a 6 grados en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Por dichas condiciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC) emitió las siguientes recomendaciones:

Abrígate bien al cubrir nariz y boca.

Evita los cambios bruscos de temperatura .

. Protege a las mascotas del frío.

Toma abundante agua, frutas y verduras.

La razón por la que se mantienen las bajas temperaturas en la CDMX se debe al frente frío 14.

Frente frío 14 ‘congelará’ a la CDMX

El frente frío 14 ingresa a México este miércoles 12 de noviembre, por lo que además afectará al noroeste, norte y sureste del país.

Por esa razón habrá descenso de temperatura, fuertes vientos y lluvias en distintas regiones, así como la caída de nieve y aguanieve.

Además, se pronostican chubascos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas en la capital del país.

Durante esta semana, se han activado las alertas amarilla y naranja para distintas alcaldías de la CDMX.

Así estará el clima en CDMX en los próximos días

Para el jueves se pronostica cielo medio nublado durante el día. Por la mañana habrá ambiente de frío a fresco, templado a cálido por la tarde.

En este caso no hay probabilidades de lluvia, pero se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 grados y máxima de 24 a 26.

Mientras que para el viernes 14 de noviembre continuará el ambiente frío a fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde.

La temperatura mínima será un poco mayor, de 8 a 10 grados, mientras que la máxima será de 24 a 26 grados.

Además, la masa de aire ártico que acompañó al frente frío núm. 13 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.

Las temperaturas de -5 a 0 grados se sentirán en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Mientras que de 0 a 5 grados en las zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, CDMX, Morelos y Oaxaca.