Examen UNAM 2026: Así es el proceso de registro y fechas clave si quieres cantar el Goooya

En la convocatoria se detalla el proceso de registro y las fechas clave para el examen de ingreso a la UNAM.

¿Harás el registro para el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)? La Máxima casa de estudios anunció las fechas para su proceso admisión al ciclo escolar 2026-2027.

A partir del 23 de enero y hasta el 3 de febrero estará disponible la página de internet para hacer el registro al proceso de admisión de la UNAM.

Aquí te decimos paso a paso cómo hacer la inscripción y participar en el examen de admisión de la UNAM:

Paso a paso para hacer el registro al examen de la UNAM

El siguiente paso es ingresar a la página para crear una cuenta, llenar los datos personales y descargar la ficha de depósito. Mientras que si todavía no decides cuál carrera estudiar en la UNAM, está la página Exploratón que sirve como orientación vocacional.

Las fechas para hacer el pago de derecho al examen de la UNAM serán del 23 de enero al 5 de febrero.

Tras haber confirmado el pago, será posible realizar las etapas siguientes para participar en el proceso de selección de alguna de las 133 carreras que ofrece la UNAM.

¿Cuáles son las fechas importantes para el examen de la UNAM?

Una de las recomendaciones para antes de hacer el examen de la UNAM es consultar cuántos aciertos pide cada carrera.

Tras conocer este dato, así como el proceso de inscripción para el examen de licenciatura de la UNAM, estas son las fechas a tomar en cuenta:

Publicación de la convocatoria : 12 de enero.

: 12 de enero. Registro vía internet: Del 23 de enero al 3 de febrero.

Pago por derecho a examen: Del 23 de enero al 5 de febrero.

Del 23 de enero al 5 de febrero. Aplicación del examen en línea: Del 23 de mayo al 10 de junio.

Publicación de resultados: 17 de julio.

Luego de darse a conocer los resultados del examen de admisión de la UNAM, los aspirantes seleccionados tendrán que realizar el proceso de inscripción.

Las fechas para dicho proceso serán del 3 al 7 de agosto, con el fin de que el ciclo escolar en licenciatura inicie el 10 de agosto.

Dicho calendario es para aspirantes de nuevo ingreso quienes participarán en el examen de admisión, mientras que para el ingreso a alguna licenciatura de la UNAM por pase reglamentado las fechas importantes son las siguientes:

19 de marzo: Publicación de la convocatoria de pase reglamentado en la Gaceta UNAM.

6 al 15 de abril: Registro de aspirantes vía internet.

21 de julio: Se darán a conocer los resultados del pase reglamentado.

Las fechas de inscripción y del inicio a clases son las mismas para todos los estudiantes de licenciatura de la UNAM, sin importar su proceso de ingreso.