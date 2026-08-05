‘Pelea’ de sindicatos por fusión de Viva y Volaris: STIA respalda propuesta

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) reiteró su apoyo a la fusión de Volaris y Viva Aerobus, empresas en las que representa a trabajadores, e indicó que la eventual alianza favorecerá a la industria aérea.

“De concretarse, esta integración tiene el potencial de fortalecer la estabilidad laboral y abrir nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para nuestros agremiados, gracias al crecimiento de rutas, mayor conectividad, operaciones y necesidades de personal técnico especializado que traería consigo”, refirió el STIA en un comunicado.

El proceso de fusión de aerolíneas se encuentra aún en proceso de evaluación por la autoridad antimonopolios, pero la postura del STIA se da luego de que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) pidiera al gobierno desaprobar dicho interés de alianza argumentando un impacto negativo en las percepciones de los pilotos.

Como informó El Financiero, la ASPA dijo que la autoridad antimonopolio solicitó su opinión en materia laboral respecto al proceso de fusión y esta fue establecida formalmente en sentido negativo.

Fusión daría vida a Grupo Más Vuelos

La reacción del STIA ha sido reiterar el interés en la fusión de las aerolíneas que daría vida al Grupo Más Vuelos, una empresa que concentraría alrededor del 70 por ciento del mercado aéreo en México.

STIA representa a trabajadores de Volaris y Viva Aerobus, mientras que ASPA tiene los contratos colectivos de Grupo Aeroméxico y MAS.

“El STIA es el sindicato de la industria aérea con mayor representatividad en México. Somos quienes sostenemos la relación laboral directa con Viva y Volaris, y por lo tanto quienes tenemos la responsabilidad, y la información de primera mano, para hablar de las condiciones de trabajo que este proceso implica para todos y cada uno de sus trabajadores”; indicó el sindicato dirigido por Jorge Romero.

Sin embargo, como informó El Financiero, fue la autoridad antimonopolio quien solicitó al ASPA su opinión en materia laboral respecto al proceso de fusión y esta fue establecida formalmente en sentido negativo.

La visión actual de la ASPA contrasta con la de la propia agrupación gremial, que al inicio del año se había pronunciado en favor de la alianza.

Por ahora, el proceso de revisión de la autoridad antimonopolio continúan, con el análisis en el sentido comercial, en donde está por verse cuál será el criterio para decidir si la alianza generaría un monopolio, o podría aprobarse con o sin reservas.