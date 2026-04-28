Volaris alerta que subirá precios en vuelos por combustible caro: ‘Hemos implementado ajustes en tarifas’

El conflicto bélico en Medio Oriente está dejando ver ya los impactos en las aerolíneas del mundo. En México, Volaris, el principal operador por volumen del país, ha tenido que aumentar los costos de los boletos de avión con alzas de doble dígito, reveló el equipo directivo de la línea aérea en llamada con analistas a propósito de su reporte del primer trimestre.

Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de Volaris, advirtió que el aumento en las tarifas está apuntando a las rutas transfronterizas, en donde la demanda se ha mantenido estable y en donde la aerolínea ha colocado mayor capacidad para compensar los altos costos del combustible.

“Hemos implementado ajustes de tarifas de dos dígitos tanto en el mercado nacional como en el internacional, con una absorción fuerte especialmente en el segmento de transfronterizo.

“La exposición internacional sigue siendo un activo estratégico para nuestro negocio y, en este entorno, ha demostrado una menor elasticidad en la demanda que el mercado nacional, que se ha mantenido resistente a los ajustes justos incrementales”, detalló el vicepresidente ejecutivo de la línea aérea.

Volaris anuncia que reducirá sus rutas por guerra entre EU e Irán

Como parte de su estrategia, Volaris también está reduciendo su capacidad en rutas domésticas y nacionales, con una proyección de recorte del 9 por ciento en su oferta total para mayo.

En tanto, durante abril, la aerolínea recortó el 2 por ciento de su oferta, una medida que podría ampliarse para el verano si el alto costo de la turbosina se mantiene en el futuro.

Además, la aerolínea recortó su pronóstico de crecimiento, con una expansión presupuestada para todo el año del 4 por ciento desde el 7 por ciento que se preveía al inicio del año.

Por ahora, los efectos en el precio de la turbosina ya generaron una pérdida neta de 71 millones de dólares para Volaris.

Suecia lanza alerta por riesgo de escasez en combustible para aviones

El Gobierno sueco anunció que ha emitido una alerta por el riesgo de escasez de combustible para la aviación en Europa debido al conflicto bélico en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Advertimos con tiempo del riesgo de que no haya suficiente combustible para la aviación”, dijo en rueda de prensa la ministra de Energía, Ebba Busch.

El Gobierno sueco recomienda a quienes viajen en avión, en especial fuera de Europa, que se mantengan informados sobre la situación del país y sobre la posible cobertura de sus seguros de viaje.

La alerta se basa en un análisis de la Agencia de Energía sueca, que no considera no obstante que haya riesgo de racionamiento a corto plazo.

“En el peor de los escenarios se podría pensar en racionamientos, pero es algo que está lejos, no hablamos de aquí y ahora”, dijo en la misma comparecencia la directora de ese organismo, Caroline Asserup.

Con información de EFE