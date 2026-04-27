Estancamiento en negociaciones entre Irán y EU también ‘engarrota’ al peso

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 27 de abril.

El peso mexicano se aprecia mínimamente ante el dólar este lunes 27 de abril, ante el estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que mantiene la incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz.

La segunda ronda de conversaciones entre representantes de Donald Trump e Irán iba a desarrollarse el fin de semana en Pakistán. No obstante, el presidente de EU canceló la reunión.

“Nos dieron un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimosun nuevo documento que era mucho mejor”, dijo Trump.

Representantes de Irán sí viajaron... pero a Rusia: El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, llegó este lunes 27 de abril para reunirse con el presidente Vladimir Putin.

Araghchi afirmó que necesitaba coordinar con funcionarios rusos después de que la campaña militar de EU e Israel contra Irán interrumpiera los encuentros bilaterales

¿Cómo está el tipo de cambio HOY 27 de abril?

El peso se aprecia ante el dólar por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.37 unidades, 2 centavos menos comparado con el cierre del viernes 24 de abril, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“La mayoría de las divisas gana terreno frente al dólar, ante noticias de que Irán ha hecho una propuesta para reabrir el Estrecho de Ormuz, a pesar de que se cancelaron las conversaciones del fin de semana. Esta propuesta no ha sido confirmada oficialmente”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.78 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.86 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.31 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.06 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están la corona noruega con 0.76 por ciento; el dólar neozelandés con 0.63 por ciento; el florín húngaro con 0.56 por ciento; el rublo ruso con 0.54 por ciento, y el dólar australiano con 0.53 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg