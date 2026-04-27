Wall Street amanece con ‘bajón’ por estancamiento en negociaciones entre EU e Irán: ¿Cuánto pierde HOY?

El apetito por activos de riesgo se mantiene limitado al inicio de la jornada, como respuesta al estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que mantiene la incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz.

Particularmente en Wall Street, el Nasdaq reporta una pérdida de 0.32 por ciento, en los 24 mil 757.80 enteros, seguido por el S&P 500 que baja 0.10 por ciento, en las 7 mil 156.88 unidades, y el Dow Jones con 0.07 por ciento menos, se coloca en los 49 mil 188.10 puntos.

Además, analistas de Actinver destacaron que, los mercados financieros globales se preparan para una de las semanas con mayor carga de información en lo que va del año, marcada por decisiones de política monetaria, resultados corporativos de gran escala y datos macroeconómicos clave.

¿Cómo cotizan las bolsas en México y Europa HOY 27 de abril?

En México, el mercado accionario abre con descensos de 0.67 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 68 mil 768.13 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores baja 0.74 por ciento, en un nivel de mil 375.85 enteros.

Del lado de Europa lo aumentos son de 0.18 por ciento para el IBEX 35 de España, que alcanza las 17 mil 723.80 unidades, le sigue el DAX en Alemania con 0.12 por ciento más, en los 24 mil 157.72 enteros, y el CAC 40 de Francia que sube 0.01 por ciento, ronda en los 10 mil 347.77 puntos, en tanto, el FTSE 100 de Londres resta 0.29 por ciento, con 10 mil 349.32 unidades.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan avances de 2.10 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 96.38 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 107.98 billetes verdes por unidad, con 2.52 por ciento más.