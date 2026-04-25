¿Está en peligro la tregua?: Ministro de Irán abandona Pakistán y Trump cancela viaje de emisarios

El ministro iraní se reunió con el jefe del Estado Mayor del ejército de Pakistán. (Foto: EFE)

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, salió de Pakistán sin reunirse con emisarios estadounidenses, dijeron a The Associated Press dos funcionarios paquistaníes, y el presidente Donald Trump anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Se esperaba que en Islamabad participaran los funcionarios de Irán y los emisarios de Trump en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados, y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

“Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: ‘No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí’. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada”, afirmó Trump a Fox.

¿Está en peligro el alto al fuego en Irán?

Una tregua ha pausado la mayor parte de los combates, pero las repercusiones económicas siguen aumentando debido al cierre del estrecho de Ormuz que ha interrumpido los envíos globales de petróleo, gas natural licuado, fertilizante y otros suministros.

El ministro iraní se reunió con el jefe del Estado Mayor del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y con el primer ministro Shehbaz Sharif.

Araghchi escribió en Telegram que hablaron sobre los acontecimientos regionales, incluidas las líneas rojas de Irán para las negociaciones. Araghchi no ofreció más detalles, pero dijo que Teherán seguiría participando en los esfuerzos de mediación “hasta que se logre un resultado”.

Irán reanudó el sábado los vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional de Teherán por primera vez desde que comenzó la guerra hace dos meses.

La televisión estatal iraní reportó que saldrían vuelos hacia Estambul, Mascate (la capital de Omán) y la ciudad saudí de Medina. Irán reabrió parcialmente su espacio aéreo a principios de mes debido al alto el fuego.

Irán ha dicho que las conversaciones serán indirectas

Islamabad estaba prácticamente paralizada antes de las conversaciones previstas. Los residentes tienen dificultades para desplazarse incluso distancias cortas debido a los puestos de control, los cierres de carreteras y los desvíos.

Las arterias normalmente concurridas que llevan al aeropuerto y a la fortificada Zona Roja estaban en gran medida desiertas. Había fuerzas de seguridad apostadas en intersecciones clave y helicópteros sobrevolaron la zona.

Pakistán ha estado intentando que funcionarios de Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa desde que Trump anunció esta semana una prórroga indefinida del cese al fuego, atendiendo la solicitud de Islamabad de más gestiones diplomáticas.

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump enviaría a Witkoff y Kushner para reunirse con Araghchi. Pero el Ministerio de Exteriores de Irán indicó que cualquier conversación sería indirecta y funcionarios paquistaníes transmitirían los mensajes.

La primera ronda de conversaciones en Pakistán, encabezada del lado estadounidense por el vicepresidente JD Vance, duró más de 20 horas y fue cara a cara, las conversaciones directas de más alto nivel entre los antiguos adversarios desde la Revolución Islámica de 1979.

Funcionarios iraníes cuestionan si pueden confiar en Estados Unidos después de que las conversaciones del año pasado y a principios de este año sobre el programa nuclear de Teherán terminaran con el país siendo atacado por Estados Unidos e Israel.

Araghchi y los emisarios de Trump sostuvieron horas de conversaciones indirectas en Ginebra el 27 de febrero, pero se retiraron sin un acuerdo. Al día siguiente, Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra.