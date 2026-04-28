Cirque du Soleil regresa a México con ‘ECHO’: Preventa, fechas y todo lo que debes saber

El Cirque du Soleil prepara su regreso a México con ECHO, espectáculo con el cual se presentan en tres ciudades diferentes dentro de nuestro país.

Este show destaca por su imponente propuesta visual, en la que un cubo gigante se convierte en el eje central para representar “la conexión, la intención y las uniones simbióticas entre los humanos y el reino animal”.

Cirque du Soleil ECHO representa el espectáculo número 20 en la historia de la compañía, que suma ya más de tres décadas desde su fundación, consolidándose como uno de los referentes mundiales del entretenimiento en vivo.

Cirque du Soleil 'ECHO' busca mostrar la conexión que existe entre los animales y los humanos. (Foto: EFE)

¿Cuándo se presenta el Cirque du Soleil ‘ECHO’ en México?

Las fechas confirmadas para los shows del Cirque du Soleil en México son las siguientes:

Querétaro : Gran carpa Soelil en el Infield del Autódromo del 3 al 27 de septiembre.

: Gran carpa Soelil en el Infield del Autódromo del 3 al 27 de septiembre. Guadalajara : Gran carpa Soleil en Plaza Patria del 9 de octubre al 1 de noviembre.

: Gran carpa Soleil en Plaza Patria del 9 de octubre al 1 de noviembre. CDMX: Cirque du Soleil cierra su gira por México en la Gran capra Soleil en Santa Fe del 13 de noviembre del 2026 al 3 de enero de 2027.

¿Dónde comprar los boletos para Cirque du Soleil ‘ECHO’ en México?

Los boletos para el espectáculo Cirque du Soleil ECHO en México están disponibles en la plataforma Ticketmaster para Guadalajara y CDMX, en el caso de Querétaro, es en E-Ticket.

En ambas páginas se requiere de una cuenta registrada, así como de una tarjeta de crédito o débito vinculada.

¿Cuándo comprar los boletos para Cirque du Soleil 2026 en México?

Actualmente se pueden adquirir las entradas si perteneces al club Cirque, en caso de que no sea así, la preventa Banamex está programada para los días miércoles 29 y jueves 30 de abril.

La venta general inicia el viernes 1 de mayo. A partir de esta fecha puedes comprar los boletos tanto en la plataforma digital Ticketmaster como en taquillas de los inmuebles.

Estas son las fechas de Cirque du Soleil 'ECHO' en México. (Foto: Ocesa)

¿De qué trata Cirque du Soleil ‘ECHO’?

En cuanto a la historia de este espectáculo de Cirque du Soleil, gira en torno a temas como la conexión, la empatía y la relación entre humanos y naturaleza.

La trama sigue a una joven llamada Future, quien “se adentra en un mundo de fantasía que explora nuestro vínculo sagrado con los animales y la naturaleza”, de acuerdo con el comunicado compartido por Ocesa. En este viaje, la protagonista y su mejor amigo, un perro, se encuentran con un misterioso Cubo que les revela el impacto de sus acciones, mostrando que la unión puede transformar el mundo.

El espectáculo combina una propuesta visual ambiciosa con una estética innovadora, acompañada de música en vivo y una banda sonora que potencia la carga emocional de la puesta en escena.

Con personajes vibrantes, acrobacias sorprendentes y efectos visuales de gran escala, ECHO promete transportar al público a un universo lleno de posibilidades. “La intención creativa del show era intentar crear algo que nuestros fanáticos aún no han experimentado en una gran carpa”, explicó el director y escritor Mukhtar Omar Sharif Mukhtar.