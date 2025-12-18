Cuando el agua rodea al espectador: Michel Laprise y el mayor riesgo creativo de Cirque du Soleil

En entrevista para El Financiero, Michel Laprise —escritor y director de Cirque du Soleil LUDÕ— explica que crear algo nunca antes visto es un desafío que pocos creadores asumen con entusiasmo. Para él, ese reto fue precisamente el motor creativo detrás de uno de los montajes más innovadores en la historia de la compañía: un espectáculo en el que el público se encuentra completamente rodeado por un acuario, una experiencia inédita a nivel mundial.

“El mayor desafío fue el acuario alrededor del público”, explica Laprise. “Nunca se había hecho antes. No había manuales, no había referencias. Tuvimos que inventarlo todo”. La ausencia de precedentes obligó al equipo creativo a desarrollar procesos totalmente nuevos, desde la investigación técnica hasta el diseño de vestuario, maquillaje y dinámicas escénicas. “Tuvimos que inventar muchas cosas, pero fue muy divertido”, añade, subrayando que el riesgo creativo se convirtió también en una fuente constante de entusiasmo.

Cirque du Soleil Entertainment Group, LUDÕ

La idea comenzó a tomar forma hace tres años, impulsada por una profunda reflexión sobre el momento que atraviesa el mundo. “Estamos viviendo tiempos complejos, con mucha división y confrontación”, señala. Frente a ese panorama, Laprise quiso crear un espectáculo “hecho desde el corazón”, un espacio de belleza que ayudara a las personas a enfrentar la realidad. El formato circular del teatro refuerza ese concepto: “Es como estar en los brazos de tu madre durante una hora y media, recordándote que la vida es hermosa”.

Curiosamente, LUDÕ no fue un proyecto aceptado a la primera. Laprise confiesa que rechazó la propuesta en tres ocasiones. La razón era clara: Cirque du Soleil ya contaba con un espectáculo acuático icónico en Las Vegas desde hace más de 30 años. “Dije que la próxima vez que trabajáramos con agua tenía que ser algo verdaderamente especial, el siguiente capítulo de nuestra historia”. Ese punto de quiebre llegó con la idea del acuario envolvente, y entonces supo que era el momento indicado.

Hoy, la satisfacción es evidente. “Estoy muy feliz de haber encontrado esta idea. Todo el mundo está feliz: el equipo, los diseñadores. Es un momento que ocurre una sola vez en la vida”. Las primeras reacciones del público confirman su percepción: la experiencia funciona y emociona.

Cirque du Soleil Entertainment Group, LUDÕ (Marc Montplaisir)

Michel Laprise es un creador escénico y director artístico con una destacada trayectoria en Cirque du Soleil. Tras nueve años en el teatro, se unió a la compañía en el año 2000, primero como cazatalentos y, a partir de 2006, como director en la división de Eventos Especiales, donde lideró grandes producciones internacionales como la celebración del 400º aniversario de Quebec, Eurovisión 2009, el lanzamiento de Kinect y eventos del Campeonato Mundial de Baloncesto FIBA.

Colaboró con Madonna en el show de medio tiempo del Super Bowl XLVI y dirigió su gira MDNA (2012), que obtuvo el Billboard Award a Mejor Artista en Gira. También dirigió importantes producciones como KURIOS: Cabinet of Curiosities, el musical Robin des bois – Ne renoncez jamais, SEP7IMO DIA – No Descansaré (inspirado en la música de Soda Stereo) y el espectáculo residente Drawn to Life en Disney Springs.

Además, coescribió y dirigió la experiencia de realidad virtual Kurios: Inside the Box, ganadora de un premio Emmy. En 2022, fue nombrado Creative Guide y se incorporó al Comité Ejecutivo de Cirque du Soleil, con la responsabilidad de definir y guiar la visión creativa futura de la compañía.