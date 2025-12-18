Cirque du Soleil LUDÕ: el nuevo emblema del lujo experiencial que proyecta a México en la élite del entretenimiento global

En un escenario donde el turismo premium compite por ofrecer vivencias auténticas y memorables, México vuelve a colocarse en el radar internacional. Cirque du Soleil Entertainment Group, en alianza con Grupo Vidanta, presentó en Nuevo Nayarit el estreno mundial de LUDÕ, una propuesta acuática submersiva con cena incluida que redefine el entretenimiento de alto nivel y consolida al país como un actor relevante dentro de la economía creativa global.

Inauguración, Cirque du Soleil Entertainment Group, LUDÕ.

La inauguración de esta producción residente se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2025 en el complejo Vidanta World, marcando un hito para el desarrollo turístico y cultural del estado. El acto estuvo encabezado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien asistió acompañada del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, además de autoridades estatales y representantes del sector empresarial y turístico.

Durante su intervención, la titular de Turismo subrayó la importancia de LUDÕ como un proyecto estratégico que fortalece el posicionamiento de Nayarit como un destino de clase mundial, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales en busca de experiencias exclusivas y de alto valor agregado. Las autoridades coincidieron en que la llegada de esta producción tendrá un impacto positivo tanto económico como social, al detonar inversión, generar empleos y proyectar a México en el mapa global del entretenimiento inmersivo.

Cirque du Soleil.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo y la visión del equipo responsable del proyecto, destacando que LUDÕ es el resultado de años de planeación, creatividad y trabajo colaborativo. Como parte del evento inaugural, se realizó la entrega oficial de la licencia de funcionamiento, un acto simbólico que marcó la conclusión del proceso de desarrollo y dio inicio formal a una nueva etapa para la industria del entretenimiento en la región.

Más allá de un espectáculo escénico, LUDÕ se concibe como una experiencia integral. Su formato residente exclusivo integra acrobacia, narrativa poética, tecnología de vanguardia y alta gastronomía en un entorno inmersivo de 360 grados, alineado con las tendencias del turismo de lujo contemporáneo, donde la emoción y la personalización son protagonistas.

Cirque du Soleil Entertainment Group, LUDÕ

El estreno congregó a cerca de 700 invitados, entre ellos figuras destacadas del entretenimiento y los negocios, reflejando el posicionamiento aspiracional que rodea tanto a Cirque du Soleil como al ecosistema VidantaWorld. La respuesta del público fue contundente: ovaciones de pie y la sensación compartida de presenciar una producción destinada a convertirse en un referente internacional.

Cirque du Soleil Entertainment Group, LUDÕ (Marc Montplaisir)

Desde una perspectiva empresarial, LUDÕ representa una apuesta estratégica de largo plazo. Se trata de la segunda producción residente de Cirque du Soleil en América Latina, fortaleciendo una alianza que ya ha demostrado su éxito con JOYÀ en la Riviera Maya. Para Grupo Vidanta, este proyecto reafirma su visión de integrar hospitalidad, gastronomía, arte y entretenimiento en destinos que elevan el estándar del turismo de lujo en México.