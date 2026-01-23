Imputan a OCESA y Lobo tras muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en AXE Ceremonia 2025

Ocesa y Lobo fueron imputadas el 14 de enero tras la tragedia del AXE Ceremonia 2025, donde murieron 2 fotógrafos.

A casi un año de la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el AXE Ceremonia 2025, las familias de los fotoperiodistas ven ‘luz’ con la imputación de Ocesa y Lobo, empresas presuntamente relacionadas con el caso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) notificó que las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., fueron imputadas por su presunta participación en el delito de homicidio.

Dicha resolución se dio a conocer el pasado 20 de enero; ahora, ambas empresas se suman a otras tres personas morales y ocho físicas que ya aparecían en la investigación, misma que mantiene su curso.

¿De qué acusan a Ocesa y Lobo?

De acuerdo con la investigación por la muerte de dos fotoperiodistas en el AXE Ceremonia del año pasado, tanto Ocesa como Lobo fueron incluidas desde el 14 de enero en las investigaciones por el delito de homicidio.

“La agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados Peralta, emitió la resolución que vincula a ambas empresas dentro de la investigación”, explicó en un video Raúl Giles, padre de Berenice.

Raúl, papá de Berenice Giles, aseguró que ambas empresas fueron imputadas. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Dicha resolución se dio gracias a la intervención de tres jueces diferentes, quienes determinaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) debía incluir a ambas en la investigación.

Reacción de Ocesa

De acuerdo con un vocero de Ocesa que dio declaraciones al diario El País, pese a que la empresa de entretenimiento fue añadida a la investigación, pero hasta el momento no se les ha notificado dicha imputación.

Posteriormente, en una tarjeta informativa señalaron que durante toda la investigación han cooperado activamente, pero rechazan estar imputados.

“OCESA forma parte de las empresas consideradas dentro de la investigación relacionada con el festival Ceremonia y, a la fecha, no ha sido imputada por las autoridades competentes. Desde el inicio del proceso, hemos colaborado de manera activa y transparente con las instancias correspondientes y continuaremos haciéndolo con total responsabilidad”, expuso la empresa.

Las personas que murieron en el primer día del Festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario eran periodistas. (Foto: Cuartoscuro.com). (Cuartoscuro)

Padre de Berenice Giles acusa entorpecimiento de la investigación

En el mismo video donde informó la imputación de las empresas, Raúl Giles acusó que, desde que se abrió la carpeta de investigación, tanto su familia como la del fotógrafo Miguel Ángel Rojas se han visto obstaculizadas y violentadas en distintas formas.

“Llevamos más de nueve meses en un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y de negación de justicia que nos ha cometido la Fiscalía, empeñada en proteger y encubrir a Ocesa y Seguridad Privada Lobo. Afortunadamente, hace poco tiempo vimos luces de justicia en nuestro camino”, expresa el papá de ‘Bere’.

Pese a los obstáculos que se les han presentado, el papá de Berenice Giles asegura que no descansarán hasta que se haga justicia en el caso del AXE Ceremonia 2025.

“No nos rendiremos; seguiremos en pie de lucha hasta lograr que todos y cada uno de los involucrados, organizadores y responsables del AXE Ceremonia 2025 asuman su responsabilidad moral y legal por su participación en el hecho que ocasionó el trágico fallecimiento de mi hija Berenice Giles. La verdad jamás daña una causa justa”, asegura.

Raúl y Blanca, padres de Berenice Giles, fotoperiodista que murió en el Festival Axe Ceremonia protestaron en las inmediaciones del Poder Judicial. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Qué pasó en el AXE Ceremonia 2025?

La edición 2025 del AXE Ceremonia, festival realizado en el Parque Bicentenario de la alcaldía Miguel Hidalgo, fue marcada por el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, fotógrafos del medio independiente Mr. Indie, quienes fueron víctimas de un accidente dentro del recinto el pasado 5 de abril.

Alrededor de las 17:00 horas, ambos fotoperiodistas se encontraban cerca de una estructura metálica decorativa de alrededor de 250 kilos, cargada por una grúa, cuando esta se cayó sobre los jóvenes, provocando su muerte en el sitio.

Los organizadores del AXE Ceremonia manejaron toda la situación de forma hermética, pues en cuanto ocurrió el accidente acordonaron la zona y no permitieron fotos ni videos a nadie, ni siquiera prensa. Alrededor de las 20:30 horas se registró el ingreso de ambulancias forenses, cuando todavía no se confirmaban las muertes.

Pese a la magnitud del accidente y que la información corría sesgada entre los asistentes y por redes sociales, la organización del festival continuó con el evento hasta que la noche del 5 de abril pasado se informó lo ocurrido.

Una estructura metálica cayó sobre dos fotógrafos en el festival; fallecieron en el lugar. (AP Foto/Ginnette Riquelme) (Ginnette Riquelme/AP)

“Estamos trabajando para contactar a los familiares y brindarles todo el apoyo que necesiten, además de colaborar con las autoridades en todo lo que se requiera. La seguridad de nuestra comunidad es y seguirá siendo nuestra prioridad”, señalaron los organizadores en ese momento.

No fue hasta las 11 de la noche que se dio a conocer el fallecimiento de ambos fotógrafos, y dos horas después llegó personal de la alcaldía Miguel Hidalgo para colocar sellos de clausura al Parque Bicentenario.

Desde entonces, las familias de Berenice y Miguel Ángel piden a las autoridades que se haga justicia en el caso y sentencien a quienes resulten responsables de la colocación y caída de la estructura que provocó el fatal accidente.