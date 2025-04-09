‘No escondimos información’: Luis Avilés niega encubrimiento en el Axe Ceremonia

Las actividades del festival Axe Ceremonia fueron canceladas luego de que colapsó una estructura metálica en el recinto dejando dos muertos. (Foto: Cuartoscuro.com)

A unas horas de que Diego Jiménez, el fundador del festival Axe Ceremonia, se pronunció por la tragedia en el Parque Bicentenario, en donde dos fotógrafos fallecieron, Luis Avilés, responsable de la prensa, dio su postura.

Mediante su perfil de Instagram, así como el de su empresa ’Hits Futuros‘, el mánager de artistas emergentes compartió un comunicado en el que negó haber encubierto el accidente en el Axe Ceremonia.

Esto debido a que luego de que una estructura metálica colapsó en el Parque Bicentenario y cobró la vida de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, fotógrafos de Mr. Indie, el festival continuó.

Decenas de personas se manifestaron frente a la entrada principal del Parque Bicentenario para exigir justicia e investigación adecuada tras el colapso de una grúa en el Festival AXE ceremonia en el cual dejo un saldo de dos personas muertas Berenice y Miguel, ambos fotógrafos de conciertos. (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué dijo Luis Avilés de la tragedia en el Axe Ceremonia?

En su comunicado, el personal manager de Macario Martinez compartió que sus labores para el festival Ceremonia estuvieron centradas en la búsqueda de medios de comunicación para la cobertura del evento, el registro de acreditaciones y la organización de entrevistas.

Así como “asistir a los medios que realizaran cobertura en caso de tener problemas con sus accesos; y brindar las facilidades, recursos materiales y detalles para cubrir el evento”.

No obstante, Luis Avilés aseguró que él no tuvo injerencia en informar sobre lo sucedido, ya que indicó que sus funciones no son la comunicación oficial del festival y explicó que él no recibió detalles, por lo que no podía hablar al respecto.

Una estructura metálica colapsó durante el primer día del Festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario. (Foto: Cuartoscuro.com). (Cuartoscuro)

El responsable del trato con la prensa también dijo: “en ninguna ocasión omitimos o escondimos información o detalles. No teníamos más información para compartir que la que se nos dio”.

De la misma forma, Luis Avilés negó que se hubiera suspendido el internet en el área de prensa tras el accidente: “en algunos momentos, durante el transcurso del día llegó a ser intermitente, la señal (...) no estaba en nuestras manos”, dijo.

Tras ello, el coordinador de la prensa negó tener responsabilidad en la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas: “Este señalamiento es grave, sin pruebas y totalmente falso”.

Luis Avilés negó haber entorpecido el trabajo de los periodistas, también indicó que él no se encargaba de la comunicación del festival. (Foto: Especial / Cuartoscuro.com).

Luis Avilés también aseguró que a causa de esta situación ha recibido amenazas de muerte, por lo que agregó: “el dolor puede despertar muchas emociones, pero usar una tragedia como excusa para buscar venganzas por motivos personales no refleja lo que realmente importa”

Él no es el único que se ha pronunciado al respecto, ya que luego de las protestas por las muertes de Berenice y Miguel Ángel en el Ceremonia, Diego Jiménez, el fundador del festival, lamentó los hechos y aseguró que está cooperando con las autoridades.

¿Qué pasó entre Macario Martínez y Luis Avilés?

A pesar de este comunicado, poco después Macario Martínez, el cantante que se viralizó en redes sociales, compartió que rompió toda relación laboral con Luis Avilés.

“Con motivo de los sucesos del pasado fin de semana, he tomado la decisión de separar de mi equipo de trabajo a Luis Avilés, quien fungió como personal manager desde enero de este año”, escribió en su cuenta de Instagram.

El intérprete de ‘Sueña lindo, corazón’ indicó que él se acercó al fundador de ‘Hits Futuros’, ya que consideró que él podría orientarlo y apoyarlo, además, no tenía malas referencias sobre Luis Avilés.

A pesar de ello, compartió la indignación por lo sucedido en el Axe Ceremonia: “Lo que pasó en Axe Ceremonia es una negligencia y algo que nunca debió suceder. Que visibiliza la precariedad y la falta de humanidad (...) Como artistas debemos exigir espacios seguros y un trato digno hacia todas las personas”.

Tras los hechos en el Parque Bicentenario, Mario Martínez rompió su relación laboral con Luis Avilés. (Foto: Archivo) (Especial)

Además de él, la banda mexicana de pop, Valgur, quien también trabajaba con ‘Hits Futuros’, tomó la decisión de romper su relación con la empresa, tras el accidente en el Axe Ceremonia.

“A lo largo de nuestro transitar musical hemos colaborado con diferentes agencias, entre ellas Hits Futuros (desde el 2023). Como agrupación, hemos tomado la decisión de poner punto y final a nuestros planes en colaboración con esta”, escribieron.

Por ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentra investigando estos hechos, mientras que, la alcaldía Miguel Hidalgo suspendió el festival Axe Ceremonia tras el accidente del sábado 5 de abril.