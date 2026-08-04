Sindicato de pilotos pide a gobierno no aprobar fusión Viva-Volaris: ‘Salarios irían a la baja’

Pilotos piden que no se apruebe la fusión de las aerolíneas Viva y Volaris.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) pidió al gobierno no aprobar la fusión entre las empresas Viva Aerobus y Volaris debido a la afectación que esto podría traer en los salarios de los capitanes de la industria.

En entrevista con medios, el secretario general de la ASPA, Jesús Ortiz, refirió que la autoridad antimomopolio solicitó la ayuda de los capitanes a través de un cuestionario de 11 preguntas.

En él, la ASPA mostró su postura negativa ante las cuestiones laborales que se generarían en una virtual aprobación de la fusión empresarial de Volaris y Viva, que concentraría cerca del 70 por ciento del mercado aéreo en el país.

“No vemos adecuado este tipo de concentración por el tema laboral porque con los contratos, los salarios entonces vamos a la baja”, refirió Ortiz a El Financiero en el marco del aniversario 68 de la organización gremial.

La preocupación de la ASPA está en que la fusión empresarial de las dos aerolíneas de bajo costo pauperice las percepciones de toda la industria debido a la concentración de la planta laboral.

ASPA, que representa a pilotos de Grupo Aeroméxico y MAS, estima también que el interés de las aerolíneas de bajo costo en usar tripulaciones extranjeras constituye un precedente qje podría afectar a la propia industria nacional.

La evaluación de la ASPA respondió únicamente aspectos laborales, por lo que es la la autoridad antimomopolios quien se encuentra analizando el tema comercial y las posibles ventanas de concentración que implicaría la operación.

Volaris ha indicado que el proceso de análisis antimomopolio en México continúa su curso, con la respuesta también de información solicitada por la autoridad.

La perspectiva de la aerolínea es que haya una respuesta a la solicitud antes de la culminación de este año.

Las aerolíneas, que confirmarían un nuevo grupo de aerolíneas, pero que mantendrían sus marcas, buscan con esta fusión mejores condiciones para rentar aeronaves, eficiencias operativas y ampliar su presencia en el mercado aéreo con Estados Unidos.