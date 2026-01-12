Muere Mario Cid, actor, escritor, director mexicano y padre de ‘María de todos los ángeles’

El actor Mario Cid apareció en más de 160 producciones, además de que fue escritor y director (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Imagen generada mediante IA Gemini).

Murió el actor mexicano Mario Cid a los 93 años. La Asociación Nacional de Actores comunicó el fallecimiento del también padre de la actriz y comediante Mara Escalante (María de todos los ángeles).

En un comunicado, la ANDA indicó que además de un destacado artista, era socio honorario del sindicato. “Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, concluyeron.

De momento, la comediante mexicana no reaccionó mediante sus redes sociales, donde recientemente anunció que se presentará a finales de mes en El Cuevón. Tampoco se dieron a conocer las causas o condiciones de la muerte del actor mexicano.

¿Quién fue Mario Cid, actor, guionista y director mexicano?

De acuerdo con la UNAM, Mario Chávez García Cid nació el 27 de junio de 1932 en Tampico, Tamaulipas. Según contó Mara Escalante en un post de Instagram, a los 17 años, Cid se fue del puerto tamaulipeco para seguir su sueño de ser actor.

Además de intérprete, fue escritor y director de cine. La primera película en la que apareció fue El águila negra contra los enmascarados de la muerte (1956) de Ramón Peón.

Al compás del rock and roll (1957), Locos peligrosos (1957) o El águila negra en la ley de los fuertes (1958) siguieron en su carrera, la cual, en su momento, constaba de papeles menores e incluso, de acuerdo con IMDb, en muchas de estas producciones ni siquiera está acreditado.

Algunas de las películas más recordadas en las que aparece son Refifí entre las mujeres (1958) de Fernando Cortés, Suerte te dé Dios (1961) de Gilberto Gazcón o El Yaqui (1969) de Arturo Martínez, donde poco a poco ganó papeles más relevantes.

La gran carrera de Cid consta de más de 160 créditos como actor a lo largo de más de 7 décadas, aunque con poca actividad desde 1995, cuando apareció en la producción Chiflando en la loma.

Algunos de sus últimos trabajos fueron en la serie Me Muero por Marilú (2025), Ahí te encargo a mi mamá (2021) dirigida por su hija Mara Escalante o la serie Barrera de amor (2005). Antes también apareció en producciones como Mujer, casos de la vida real.

Su amplio conocimiento de la industria le permitieron involucrarse más allá de la actuación. En los años 70 debutó como guionista en películas como Los vampiros de Coyoacán (1974) y Muerte a sangre fría (1978).

Su debut como cineasta se dio con Esta y l’otra con un sólo boleto (1983), que fue protagonizada por Arturo Martínez Jr, y en donde Cid también trabajó como guionista.

La filmografía de Cid la completan obras como El Judas de la frontera (1989), Rescatada de la muerte (1990), Asesinos de narcos (1990) y El vuelo de la muerte (1991).

Además, participó como escritor en otras producciones, como El Cain del Bajío (1981), Mauro el mojado (1987), Chiflando en la loma (1995) o Última llamada (1996).

Una de sus obras más especiales fue En carne propia (1996), basada en el monólogo teatral Bandera negra de Horacio Ruiz de la Fuente. El propio Cid, también histrión, interpretó la obra por más de 25 años y consideró que su versión cinematográfica era, incluso, autobiográfica por el mucho tiempo que hizo el papel.