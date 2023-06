‘Doña Lucha’ existe en la vida real; Mara Escalante cuenta quién inspiró el personaje

‘Doña Lucha’ se ha convertido en uno de los personajes de la televisión mexicana más populares de la historia, pero la idea de esta famosa ama de casa y madre de familia no se le ocurrió de repente a Mara Escalante, sino que se inspiró en una conocida.

Desde su aparición en la comedia María de todos los Ángeles, ‘Doña Lucha’ ganó mucha simpatía entre los televidentes, junto al personaje de ‘Albertano’, ‘El Chino’, ‘El Macaco’ y la protagonista que da nombre a la serie.

Y aunque ‘María de todos los Ángeles’ es la protagonista de la historia -interpretada también por Mara Escalante- el personaje más popular de la serie producida por André Barren y Pedro Ortiz de Pinedo para Televisa es ‘Doña Lucha’.

Vecina de Mara Escalante inspiró a ‘Doña Lucha’

La actriz Reyna Margarita Chávez Escalante, mejor conocida como Mara Escalante, se inspiró en una vecina suya de la infancia para crear el popular personaje de ‘Doña Lucha’, reveló en una entrevista con Yordi Rosado.

“A los cuatro años fue cuando conocí a Doña Licho, que era mi vecina de enfrente. Yo me iba a comer con ella mientras preparaba dulce de leche. Me platicaba de sus historias en el pueblo de Temascalcingoy, yo la escuchaba, me encantaba que me contara sus historias”, contó la comediante.

La boca de su vecina era “rojita” y “delgadita”, como la de doña Lucha, también vestía un chaleco arriba de su vestido y le decía “Acompáñame al mandado” con su bolsa colgada del antebrazo.

“Todas esas cosas, pues una de chiquita lo registra y yo nada más la veía y creo que absorbí toda esa esencia”, dijo Mara Escalante y explicó que la personalidad de ‘Doña Lucha’ no la sacó solo de su vecina, sino de muchas mujeres, “pero los ademanes sí son de Doña Licho”, como el característico gesto de desaprobación, el cual hacía cuando veía a sus hijos con los “vagos” y “marihuanos” de la colonia.

Y para el personaje de ‘María de todos los Ángeles’ también se basó en una conocida, en este caso una amiga de la preparatoria que le decía: “Ay mana, acompáñame es que ahí está ese desgraciado que ya no anda conmigo”.

María de todos los Ángeles se produjo de 2009 a 2014 con 33 episodios en dos temporadas. Actualmente la serie puede verse en Vix, Amazon Prime Video y en el canal de cable Distrito Comedia.