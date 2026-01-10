‘Me voy a retirar de la comedia’: Adrián Marcelo anuncia pausa indefinida en su carrera

Adrián Marcelo anuncia en Facebook una pausa indefinida a su carrera como comediante.

Las polémicas de Adrián Marcelo no paran, y después de rumores sobre un posible divorcio, el creador de contenido anunció que se retira por tiempo indefinido de la comedia y los escenarios.

Sin embargo, su proyecto del podcast Hermanos de Leche con ‘La Mole’ sigue en pie, donde su personalidad irreverente seguirá como protagonista de dichos episodios.

En cuanto a los shows en vivo, estos son los que pausará Adrián Marcelo; los últimos antes de su retiro serán en Estados Unidos, según indicó él mismo.

¿Por qué se retira Adrián Marcelo?

Aunque no dio las razones específicas, Adrián Marcelo compartió un mensaje en su perfil de Facebook anunciando que se aleja de los escenarios.

El tiempo que estará fuera de la tarima será para dedicárselo a sí mismo, pues después del rush que le provocó su participación en La Casa de los Famosos, y polémicas con Gala Montes, necesita un descanso.

“Me voy a retirar de la comedia, un tiempo indeterminado. (…) No tengo duda que volveré renovado. Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue INTACTO, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario”, expresa el regiomontano.

Mensaje de Adrián Marcelo en Facebook. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuándo serán los últimos shows en vivo de ‘Hermanos de Leche’ con Adrián Marcelo?

En la misma publicación hizo mención de que, antes de ‘desaparecer’ un tiempo, dará sus últimos shows con ‘La Mole’, mismos que considera especiales no solo por esta situación, también por la preparación que hay detrás de ellos.

“San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche, este año. Vayan, si pueden, es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente, en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo. Ahí nos vemos el 13 y 14 de febrero”, agregó Adrián Marcelo.

Podcast ‘Hermanos de Leche’ no se cancela

Pese a que Adrián Marcelo, quien salió de La Casa de los Famosos México 2 por decisión propia, dijo que ya no hará comedia por un tiempo, sí aclaró que seguirá dentro del podcast con Iván Fematt.

“En los capítulos de Hermanos de Leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco. Siempre me he mostrado transparente y de momento, ES LO QUE HAY. Vendrán tiempos mejores”, asegura.

A modo de despedida, agradece el cariño de sus seguidores y les asegura que regresará a presentarse bajo los reflectores. “Nos volveremos a ver en los escenarios, no tengo duda. Se les quiere y se les respeta”.

¿Qué pasó con Adrián Marcelo? Los rumores de divorcio de Karina Puente

El anuncio de su retiro coincide en tiempo con versiones en redes sociales donde, aseguran, Adrián Marcelo y Karina Puente, casados desde diciembre de 2021, se divorcian después de cuatro años.

Presuntamente, el creador de contenido Adrián Marcelo compartió una historia vía Instagram en la que aparece el pasillo de una casa, con un mensaje que alarmó a sus seguidores.

“Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí. Nunca se casen, raza”, escribió supuestamente. Minutos después habría borrado el mensaje que ya circula en redes sociales.

Hasta ahora, ni Adrián ni Karina confirmaron su separación o divorcio, aunque el tema se hizo tendencia en las últimas horas.