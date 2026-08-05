Chivas vs. LAFC EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la Leagues Cup 2026 HOY?

Chivas de Guadalajara inicia su participación en la Leagues Cup 2026 con una exigente prueba: visita a LAFC en el BMO Stadium de Los Ángeles, duelo que marca el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

Además del Rebaño Sagrado, otros clubes de Liga MX también tienen actividad en el torneo: Rayados de Monterrey abre la jornada frente al Orlando City, Atlético de San Luis visita al Inter Miami de Lionel Messi, León enfrenta al Nashville SC, Querétaro debuta ante FC Dallas y Toluca recibe al campeón defensor, Seattle Sounders, en el Estadio Nemesio Diez.

Horario y transmisión: ¿Cuándo y dónde ver Chivas vs. LAFC EN VIVO?

Chivas debuta en la Leagues Cup en una de las sedes con mayor presencia de aficionados mexicanos en Estados Unidos. El encuentro podrá seguirse en exclusiva mediante streaming:

Partido: LAFC vs. Chivas

LAFC vs. Chivas Fecha: Miércoles 5 de agosto

Miércoles 5 de agosto Hora: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

20:30 horas (tiempo del centro de México) Estadio: BMO Stadium, Los Ángeles

BMO Stadium, Los Ángeles Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Chivas y LAFC a su debut en Leagues Cup 2026?

Este choque por Leagues Cup 2026 será la primera ocasión en que Chivas y LAFC juegan un partido oficial.

LAFC llega tras sumar cuatro victorias y un empate en sus cinco partidos más recientes. El conjunto angelino ocupa el segundo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS y solo ha perdido dos encuentros como local en el año. Su principal referente ofensivo es Denis Bouanga, líder goleador del club en la temporada y máximo anotador histórico de la Leagues Cup con 13 tantos.

Chivas registra una victoria, un empate y una derrota en sus primeros tres partidos del Apertursa 2026. Uno de sus jugadores más destacados es Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien regresó tras jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y ha marcado dos goles en el presente torneo. El equipo de Gabriel Milito busca su primera vez en la fase de eliminación directa.

Agenda completa de la Leagues Cup HOY: ¿Quién juega el miércoles 5 de agosto?

La actividad de este miércoles reúne a seis clubes de la Liga MX frente a rivales de la MLS. En la primera etapa del torneo, cada equipo juega tres encuentros ante clubes de la liga contraria. No hay empates: si igualan en los 90 minutos, se le da un punto a cada uno y se define en penales al acreedor de una unidad extra.

Monterrey abre su participación frente al Orlando City. Rayados llega con dos victorias y una derrota en el Apertura 2026; el conjunto estadounidense llega al encuentro después de registrar dos triunfos y una caída en sus compromisos más recientes de la MLS.

Inter Miami recibe al Atlético de San Luis. La atención está en Messi, quien volvió a jugar el fin de semana tras sus vacaciones posteriores al Mundial. El técnico Guillermo Hoyos evitó confirmar si el argentino será titular. El equipo de Florida no cuenta con Luis Suárez, suspendido en la competencia.

León visita al Nashville SC en el GEODIS Park con el objetivo de iniciar con un resultado positivo su camino en la Leagues Cup

Querétaro enfrenta por primera vez en su historia a FC Dallas. Los Gallos Blancos llegan luego de vencer a Tigres y acumulan cinco goles en sus dos presentaciones más recientes; el conjunto texano regresa al torneo tras no participar en la edición de 2025.

Toluca recibe al Seattle Sounders, campeón de 2025. Los Diablos quieren aprovechar las condiciones del Estadio Nemesio Diez, ubicado a 2,660 metros sobre el nivel del mar, donde la altitud representa un reto adicional para los visitantes. La jornada concluye con el duelo entre LAFC y Chivas.

Con información de EFE.