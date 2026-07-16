WOBI y Rayados unen liderazgo y futbol para fortalecer la comunidad empresarial en México

WOBI y el Club de Fútbol Monterrey (Rayados) anunciaron una alianza estratégica que busca conectar el desarrollo del liderazgo empresarial con el ecosistema deportivo, mediante una propuesta que combina acceso a contenidos de alta dirección, espacios de networking y experiencias exclusivas para ejecutivos y empresarios.

El acuerdo fue presentado en Monterrey, Nuevo León, y marca un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de WOBI en México, en un año significativo para la organización al celebrar su 25 aniversario en el país. Con esta iniciativa, la firma especializada en contenidos y eventos de management busca ampliar su comunidad de líderes empresariales y fortalecer su presencia en el norte de México.

Como parte de la colaboración, ambas organizaciones lanzarán una membresía conjunta que integrará el acceso al World Business Forum México 2026, considerado uno de los encuentros de liderazgo y management más relevantes del país, con beneficios exclusivos dentro del ecosistema de Rayados.

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Entre las ventajas de esta membresía destacan el acceso al foro que se realizará los próximos 10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, así como el uso de la plataforma digital de aprendizaje de WOBI durante un año, encuentros presenciales de networking y actividades enfocadas en el intercambio de experiencias entre líderes de distintas industrias.

Además, los miembros podrán acceder a experiencias exclusivas dentro del Estadio BBVA, como el uso de una suite corporativa para reuniones de negocio —sujeto a disponibilidad—, recorridos VIP, preventa preferencial para partidos de Rayados y acceso a eventos organizados por el club junto con su red de patrocinadores y socios comerciales.

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José Carlos Pardo, director de Marketing de WOBI México, señaló que la alianza responde a una visión compartida entre ambas organizaciones sobre el papel que desempeñan el liderazgo, la disciplina y la construcción de comunidad tanto en los negocios como en el deporte.

“Esta alianza nace de una convicción compartida: el deporte y los negocios se construyen sobre los mismos pilares: comunidad, disciplina y liderazgo. Con Rayados damos un paso para extender nuestra comunidad más allá del evento anual y generar nuevas experiencias para los líderes empresariales”, comentó.

Por su parte, Xavier Sánchez, director Comercial del Club de Fútbol Monterrey, destacó que la iniciativa permitirá ofrecer un valor adicional a la comunidad de aficionados, patrocinadores y aliados estratégicos del club mediante espacios enfocados en el conocimiento y las conexiones de negocio.

La membresía también contempla el acceso al programa de conferencias del World Business Forum México 2026, donde participarán especialistas internacionales como Francis Ford Coppola, Renée Mauborgne, Rita McGrath, Greg Hoffman, Carl Lewis, Nathalie Nahai y Terry Gutiérrez.

Con esta alianza, WOBI y Rayados buscan crear un punto de encuentro donde el aprendizaje ejecutivo, la innovación y las relaciones empresariales converjan en una plataforma que impulse el desarrollo de líderes y organizaciones en México.