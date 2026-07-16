La eficiencia energética y el ISO 50001

La eficiencia energética es uno de esos temas que debe ser prioritario para el desarrollo de un país por ser una buena inversión, ya que la reducción en consumos permite que las empresas y las economías sean más competitivas, y que generalmente los proyectos que permiten reducir el consumo energético se amorticen en un plazo relativamente corto.

El reto que se presenta para implementar medidas de eficiencia energética es que no es tan atractiva y en muchos casos “invisible” para las empresas. A pesar de ello, desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos climáticos mundiales. Si bien por sí sola no es suficiente para alcanzar los objetivos de temperatura del Acuerdo de París, puede aportar el 35% del ahorro acumulado de CO2 para 2050.

En México, la eficiencia energética ha pasado de ser una iniciativa voluntaria de responsabilidad social corporativa a una estricta prioridad regulatoria y de seguridad nacional. Dada la presión sobre la red eléctrica nacional, la creciente demanda de fabricación, la democratización natural de la energía y los objetivos de descarbonización respaldados por el estado, la eficiencia energética es un camino rápido y rentable de México hacia la competitividad industrial.

Históricamente, México impulsó la eficiencia a través de estándares de productos obligatorios administrados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). Sin embargo, bajo las recientes reformas del sector energético como la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE) promulgada en 2025, la gestión de la energía ahora es obligatoria para los grandes consumidores de energía.

1. Usuarios con Patrón de Alto Consumo (UPAC): Las empresas que consuman más de 45 GWh en una fase inicial y posiblemente 20 GWh en un futuro cercano, que regularmente son las instalaciones industriales con un alto consumo de energía base están legalmente obligados a gestionar, medir e informar su desempeño energético.

2. Aplicación y Supervisión: A CONUEE se le han otorgado capacidades de inspección, vigilancia y sanción para garantizar que los sitios industriales optimicen activamente su consumo.

3. El rol y el valor estratégico de ISO 50001: Si bien las leyes secundarias de energía de México no exigen explícitamente la certificación formal ISO 50001, prescriben activamente el uso de un Sistema de Gestión de Energía (SGEn) construido directamente sobre su marco.

Operar un Sistema de Gestión Energética (SGEn) alineado o certificado según la norma ISO 50001 ofrece ventajas estratégicas distintivas en el mercado mexicano:

1. Ahorros operativos: La implementación de un SGEn estructurado permite a las instalaciones de alto consumo en México reducir entre un 5% y 30% sus costos de energía operativa durante un período de 3 a 5 años.

2. Apalancamiento en la cadena de suministro: Los fabricantes internacionales que trasladan operaciones a México prefieren proveedores locales que cumplan con las bases ambientales globales. La ISO 50001 proporciona un sello universalmente reconocido de progreso en la descarbonización.

Si bien la ISO 50001 proporciona un marco altamente efectivo para la gestión de la energía, su adopción en México enfrenta barreras estructurales, financieras y culturales distintas.

1. Altos costos iniciales y restricciones de capital.

a. Prioridad de asignación de capital: Las empresas industriales mexicanas priorizan los gastos de capital (Capex) que expanden directamente la capacidad de producción sobre proyectos de eficiencia operativa con períodos de recuperación más largos.

2. Escasez de mano de obra especializada.

a. Brecha de habilidades técnicas: Existe un déficit de recursos humanos capacitados en los protocolos específicos de medición y verificación (M&V) requeridos por la ISO 50001:2018.

b. Tensión de recursos internos: Mantener el estándar requiere un gerente o comité de energía dedicado. La mayoría de las empresas carecen de la capacidad interna y asignan estas tareas como trabajo adicional al personal de mantenimiento existente.

3. Resistencia cultural y organizacional.

a. Falta de apoyo ejecutivo: El liderazgo corporativo a menudo ve la energía estrictamente como una factura de servicios públicos fija que se debe pagar, en lugar de una variable operativa controlable que impacta la rentabilidad base.

b. Operaciones aisladas: La gestión de la energía requiere una profunda colaboración entre adquisiciones, operaciones, mantenimiento y finanzas. Romper estos silos corporativos para implementar una cultura energética unificada sigue siendo un gran desafío organizacional en México.

Enegence apoya a la industria mexicana tanto con las capacidades y tecnología necesaria para que puedan implementar y operar Sistemas de Gestión Energética (SGEn) como para que puedan llevar a cabo auditorías de la norma 50001, para que las empresas puedan desarrollar estrategias eficientes en reducción de consumos y en el cumplimiento de la regulación en materia energética.