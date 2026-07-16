Segundo despido en la FGR: Remueven a fiscal Óscar Langlet por negarse a archivar una investigación

Óscar Langlet González fue removido de su cargo como fiscal de la FGR.

Óscar Langlet González fue removido de su cargo como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el diario Reforma.

Según este medio de comunicación, Langlet González presuntamente rechazó archivar una indagatoria por instrucciones de sus superiores, lo que habría derivado en su salida de la FGR. Hasta el momento, la institución no ha informado oficialmente las razones de su destitución.

La fiscalía que encabezaba tiene a su cargo la investigación de delitos presuntamente cometidos por servidores públicos federales y de ilícitos relacionados con la administración de justicia.

El funcionario —quien es esposo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sara Irene Herrerías— le fue solicitada su renuncia tras reincorporarse a sus labores, luego de permanecer ausente debido a una cirugía.

La salida de Langlet González ocurre días después de la salida de Ulises Lara, quien presentó el 14 de julio su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, en un contexto de reacomodos al interior de la institución encabezada por Ernestina Godoy.

¿Por qué Ulises Lara dejó la FGR?

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y encargado de la investigación del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abandonó el pasado martes su cargo “por motivos personales”, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Lara, quien asumió el cargo durante seis meses, lideró el departamento encargado de investigar las acusaciones por narcotráfico y posesión de armas del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve altos funcionarios del Gobierno mexicano, entre ellos Rubén Rocha Moya.

Un caso sobre el que la FGR ha reiterado que Estados Unidos no ha entregado las pruebas que justifiquen la petición de detención urgente del funcionario.

Incluso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las solicitudes de extradición de Rocha Moya por parte del país vecino son un acto de “injerencia” e intervencionismo.

La renuncia de Lara también ocurre después de que Sheinbaum solicitó a la FGR dar a conocer nuevos detalles sobre la detención del líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y su traslado a Estados Unidos, ocurrido hace dos años en medio de una traición que desencadenó la actual crisis de violencia en el estado.

Con información de EFE